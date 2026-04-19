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Rublev - Fils en directo: Resultado en vivo de la final del Barcelona Open

Sigue en directo la final del ATP 500 de Barcelona entre Andrey Rublev y Arthur Fils

Fils celebra ante Jódar

Fils celebra ante Jódar / EFE

Albert Briva

Iker Kind

Última hora y resultado en vivo de la final del Barcelona Open entre Andrey Rublev y Arthur Fils.

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