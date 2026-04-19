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BCN OPEN
Rublev - Fils en directo: Resultado en vivo de la final del Barcelona Open
Sigue en directo la final del ATP 500 de Barcelona entre Andrey Rublev y Arthur Fils
Última hora y resultado en vivo de la final del Barcelona Open entre Andrey Rublev y Arthur Fils.
RUBLEV 2 - 6 FILS | 1er SET
Pues se lleva el primer set Fils. Media hora clavada de juego y primer set en el bolsillo. Del 0-2 al 6-2.
RUBLEV 2 - 5 FILS | 1er SET
En blanco vuelve a afianzar el saque Fils. Qué nivelazo del francés. A un juego del primer set
RUBLEV 2 - 4 FILS | 1er SET
Vuevle a romper Fils. Del 0-2 al 4-2. En blanco hace el break el francés que está muy muy fino.
RUBLEV 2 - 3 FILS | 1er SET
Confirma sin problemas Fils. Primera ventaja para el francés
RUBLEV 2 - 2 FILS | 1er SET
Devuelve la rotura Fils. Hasta cuatro bolas ha tenido y a la cuarta lo ha conseguido. igualdad de nuevo
RUBLEV 2 - 1 FILS | 1er SET
Saca Fils este segundo servicio. Se mantiene cerca
RUBLEV 2 - 0 FILS | 1er SET
En blanco confimra Rublev. Muy cómodo en este inicio de partido el ruso
RUBLEV 1 - 0 FILS | 1er SET
Empieza mal al saque Fils y entrega el break de inicio. Ventaja para Rublev que buscará consolidar la rotura.
ORANTES REPARTE SUERTE
Orantes ha sido el invitado especial para el sorteo inicial.
Fils empezará sacando
TODO LISTO
Jugadores ya a pista. Barcelona está lista para conocer su nuevo campeón.
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