Y el "vamos Rafa" volvió a sonar con fuerza en Barcelona

Casi dos años exactos han pasado desde aquel 17 de abril de 2024, cuando Rafael Nadal se despidió para siempre del Barcelona Open Banc Sabadell. En la pista central, que para entonces ya llevaba su nombre, el de Manacor puso punto y final a una de sus grandes historias en el circuito, donde se coronó hasta en 12 ocasiones.

Tenista con más títulos, sin lugar a duda, en la Ciudad Condal, no pudo culminar su último éxito y cayó en segunda ronda a manos de Álex de Miñaur. Aquella tarde de miércoles se escucharon por última vez en el RCTB-1899 los siempre característicos gritos de “¡Vamos Rafa!”, que tanto acompañaron a Nadal por todas las pistas, pero sobre todo en Barcelona.

Un grito que parecía ya muerto y olvidado hasta que, en este 2026 y en su pista, volvió a renacer. El mismo “¡Vamos Rafa!” se escuchó de nuevo este lunes con el debut de Rafa Jódar en Barcelona. El joven tenista madrileño ha irrumpido con una fuerza deslumbrante en el circuito y, en su primer partido, se deshizo con una insultante comodidad de Jaume Munar.

Fue el partido estelar de la primera jornada y el público se mantuvo mayoritariamente parcial. Todo lo contrario a este miércoles. En su partido de segunda ronda ante Camilo Ugo Carabelli, Jódar fue programado en el plato fuerte de la jornada y la Pista Rafa Nadal se llenó para ver a un jugador que ya está en boca de todos.

ÚNICA ESPERANZA

Su victoria coincidió casi a tiempo exacto con el anuncio de Carlos Alcaraz de su baja del torneo. Rafa Jódar se enteró en la misma pista de la ausencia de su compatriota y queda ya como el único español en juego en el cuadro. Con más razón, la gente del Barcelona Open se volcará por completo con él en su partido de cuartos de final.

Rafa Jódar, la nueva promesa española / Alejandro Garcia

De lleno en el Top 50 y con la posibilidad de meterse ya entre los 40 primeros del ranking, el madrileño sigue maravillando con una irrupción casi sin precedentes y con su presencia asegurada para Roland Garros.

Sin dejar de mirar su cita más próxima en Barcelona, también sabe ya que estará en Madrid, donde, a buen seguro, el famoso grito del “¡Vamos Rafa!” volverá a sonar con fuerza en las gradas.