Rafa Jódar y la conexión especial con su padre: "Siempre tiene una solución"

Rafa Jódar sigue maravillando en Barcelona y ya está en semifinales, donde se medirá a Arthur Fils. El tenista español buscará su primera final en un ATP 500 para dar otro salto más en un ranking en el que ya figura entre los 50 mejores.

Tras la victoria ante Cameron Norrie, el joven madrileño de 19 años habló sobre la conexión especial que tiene con su padre, quien es por el momento su único entrenador y acompañante en los torneos.

“Cuando tienes una persona, que en este caso es mi padre, en tu banquillo, es un apoyo muy grande. Cuando las cosas no van tan bien, él siempre tiene una solución. Conectamos muy bien porque siempre me ha llevado él y tenemos una conexión muy especial”, explicó Jódar al ser preguntado por ello.

Cuando las cosas no van tan bien, él siempre tiene una solución.

Más allá de su padre, Jódar volvió a hacer énfasis en que, lejos de dejarse llevar por la euforia de los resultados, es consciente de que todo lo que está viviendo sigue formando parte del proceso de aprendizaje que le toca.

“Sé que estoy en un proceso de mejora, estoy mejorando diferentes aspectos de mi juego para adaptarme a la tierra batida. Queda mucho”, apuntó el madrileño.

EN CASA

Jódar también habló sobre su primera experiencia jugando un torneo en España, siendo además especial por quedarse como único tenista local en el torneo tras la baja de Carlos Alcaraz.

“Me he sentido muy arropado hoy, jugando en mi país. Es algo que no había vivido hasta ahora y, cuando ves a tanta gente, incluso caras conocidas en la grada, es una motivación y una satisfacción extra”, explicó.

Un apoyo que volverá a necesitar ante Fils si quiere acceder a la final. Jódar tiene claro que la batalla ante el francés será mucho más dura.

“Va a ser un partido muy difícil. Si está en semifinales es porque ha hecho las cosas muy bien. Tengo que intentar dar mi mejor nivel, hacerlo lo mejor posible y luego veremos qué pasa en el partido”, concluyó.