El próximo rival de Jódar alucina con él: "No sé que está pasando"

El de Rafa Jódar es, sin duda, el gran nombre en un Barcelona Open que está siendo el escenario de la consolidación de un talento que promete guardar muchos éxitos para el futuro del tenis español.

Una irrupción tan grande que ha hecho quedar en el olvido, en apenas horas, la baja obligada de Carlos Alcaraz por lesión, algo que en cualquier otra situación habría sido una debacle total para el torneo.

Rafa Jódar se mete en semifinales en el Bcn Open / EFE

Pero lejos de ello, Barcelona ha encontrado refugio en un Rafa Jódar que buscará este sábado la final de su primer torneo ATP 500. Después de conquistar Marrakech, el madrileño sigue invicto sobre tierra batida y ahora deberá hacer frente a un Arthur Fils que está mostrando un nivel excelente.

El francés superó en cuartos de final a Lorenzo Musetti de manera clara y su tenis agresivo está ya al nivel que mostró antes de lesionarse hace casi un año. Con calidad para estar entre los mejores, Fils quiere en Barcelona alzar un título que le llene de confianza, aunque deberá hacer frente al nuevo ídolo local antes de la final.

ALUCINADO

El propio Fils habló sobre Jódar tras su partido de cuartos y mostró la misma admiración que el resto del público. “No sé qué está pasando en España ahora, pero tienen un montón de talentos jóvenes. Primero Carlos, y cuando Alcaraz no está aquí, viene un niño como Jódar, que está golpeando la bola increíble”, expresó el francés.

Por primera vez se medirán este sábado, aunque Fils ya sabe el talento que atesora el español. “Es un buen chico. Creo que va a ser muy bueno, tiene mucho talento. Es la primera vez que lo veo jugar esta semana, no lo conocía, pero lo que veo es que es un gran talento”, añadió.

Calidad asegurada en una semifinal de un nivel que pocos esperaban, sobre todo cuando este pasado miércoles Alcaraz anunciaba su adiós precipitado del torneo.

La final espera y Jódar quiere derribar otra puerta más en su admirable avance en el circuito.