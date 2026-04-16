Musetti presenta su candidatura en el Barcelona Open

Ante la ausencia de Carlos Alcaraz, ya estaba Lorenzo Musetti para brindar espectáculo en Barcelona. El italiano superó en dos sets a Corentin Moutet (6-3, 6-4) y ya está en cuartos de final. El público de la pista Rafa Nadal disfrutó de lo lindo con uno de los duelos más atractivos del torneo hasta la fecha, con puntos increíbles y 'show' asegurado con la presencia del francés.

En el segundo juego del partido, Moutet ya hizo de las suyas. Intentó un saque por abajo después de fallar el primero, pero no pasó de la red y acabó en doble falta. A partir de ese momento, en cada juego había un punto mágico por parte del francés, prácticamente siempre con sus dejadas. Musetti prácticamente corrió más hacia delante que hacia los lados en el partido.

El italiano mantuvo el nivel durante todo el encuentro, muy concentrado, mientras que Moutet tenía los picos más altos y más bajos de los dos. En más de una ocasión, hizo que el público se levantara de sus asientos, con uno de esos cortados a los que no llega nadie cerca de la red. A lo Alcaraz, se llevaba el dedo a la oreja y la grada no dudaba en responder.

Posible rival de Jódar

Sin embargo, también tuvo algún juego muy errático. Las desconexiones le pasaron más factura, y más contra un jugador como Lorenzo, y perdió las dos mangas por pequeños detalles. El próximo rival de Musetti saldrá del duelo entre Arthur Fils y Brandon Nakashima, que llevarán a cabo la jornada nocturna de este jueves, supliendo el duelo previsto entre Alcaraz y Machac.

Musetti va por el lado del cuadro de Jódar, por lo que si ambos ganasen sus respectivos duelos de cuartos de final, se verían las caras en semifinales. Un partido que resultaría muy atractivo para el espectador, pero está claro que todavía se tienen que dar muchos resultados. Cameron Norrie y Arthur Fils intentarán impedirlo, y nivel tienen de sobra para hacerlo.