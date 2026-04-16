TENIS
Cuándo juega Jódar contra Norrie en el Barcelona Open: Horario y dónde ver gratis por TV
A qué hora juega Jódar su próximo partido y en qué canal de TV ver los cuartos de final del Barcelona Open 2026 desde España
Rafa Jódar es la gran y única esperanza española en el Barcelona Open tras la baja de Carlos Alcaraz por lesión. El tenista de madrileño de 19 años sigue maravillando al mundo con una irrupción en el circuito como pocas se recuerdan.
Tras superar a Ugo Carabelli en octavos, Rafa Jódar se medirá ahora a Cameron Norrie en un duelo que ya se vivió en Acapulco hace unos meses con victoria para el español.
Tras su título en Marrakech, Jódar se encuentra a las puertas de sus primeras semifinales en un ATP 500 con la voluntad de querer seguir invicto sobre tierra batida.
A las puertas de entrar ya en el Top 50, el español se mide al número 24 del mundo que viene de superar a Wawrinka y Quinn en las primeras rondas.
¿Cuándo juega Jódar contra Norrie en el Barcelona Open 2026?
El partido entre Rafa Jódar y Cameron Norrie, correspondiente a los cuartos de final del Barcelona Open, se disputará el próximo viernes 17 de abril aproximadamente sobre las 17:30h, después del primer turno de tarde que empezará a las 16h.
¿Dónde ver el próximo partido de Jódar en el Barcelona Open 2026 por TV y online?
En España, los partidos de Rafa Jódar en el Barcelona Open se podrán ver en directo a través de Esport3, RTVE y Movistar+.
Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Barcelona Open 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.
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