Cuándo juega Jódar contra Fils en las semifinales del Barcelona Open: Horario y dónde ver gratis por TV

Rafa Jódar jugará sus primeras semifinales en el Barcelona Open después de superar con una autoridad tremenda a Cameron Norrie (6-2 y 6-3) en los cuartos de final.

El tenista madrileño de 19 años, invitado al torneo, buscará su primera final en un torneo de categoría 500 en busca de seguir alargando su racha triunfal que anda ya por ocho partidos consecutivos. Tras el título en Marrakech, Jódar quiere ahora conquistar territorio nacional en su primera aventura.

No será fácil conseguir el billete ante un Arthur Fils que llega a la cita lanzado tras las victorias ante Nakashima y Musetti en las dos últimas rondas.

En el que será su primer enfrentamiento, Barcelona espera con ansia un partido entre dos talentos emergentes que auguran con poder llegar a lo más alto.

Ya en el top 50, Jódar aspira ahora a dar un paso de gigante más en una de las irrupciones más increíbles que se recuerdan en el tenis actual.

¿Cuándo juega Jódar contra Fils en el Barcelona Open 2026?

El partido entre Rafa Jódar y Arthur Fils, correspondiente a las semifinales del Barcelona Open, se disputará este próximo sábado 18 de abril a partir de las 16:00 horas en la Pista Rafa Nadal.

Antes de ello, serán Andrey Rublev y Hamad Medjedovic quienes lucharán en la primera semifinal a partir de las 13:30 horas.

¿Dónde ver el próximo partido de Jódar en el Barcelona Open 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Rafa Jódar en el Barcelona Open se podrán ver en directo a través de Esport3, RTVE y Movistar+.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Barcelona Open 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.