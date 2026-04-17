Jódar ya es número uno: más victorias que Sinner y Alcaraz

Rafa Jódar sigue dando pasos de gigante en el circuito ATP. A día de hoy, está firmando una gira de tierra batida perfecta: todavía no conoce la derrota. Su última victoria fue este miércoles ante el argentino Camilo Ugo Carabelli en Barcelona, que le dio el billete a los cuartos de final del torneo, donde se verá las caras con el británico Cameron Norrie.

Con esta última victoria, ya encadena un total de siete de manera consecutiva. La racha empezó en Marrakech, donde inició la gira de arcilla y levantó el título. El nivel y subidón de Jódar son tales que ya es número uno en una estadística de este año 2026. Se trata del jugador que más partidos ATP ha ganado desde enero, liderando el ranking con un total de 25.

Rafael Jodar durante el partido ante Ugo Carabelli / Europa Press

Aunque parezca increíble, ni siquiera Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner han alcanzado esta cifra. Ni el español ganando el Open de Australia, ni el italiano conquistando el 'Sunshine Double'. Charly se sitúa con 22 triunfos en lo que llevamos de año, mientras que Sinner sigue muy de cerca a Jódar en la pelea por el liderato de esta estadística, con tan solo una victoria menos (24).

El español, con los triunfos que ya ha conseguido en Barcelona, se situaría en la posición número 47 del ranking, aunque potencialmente podría llegar al puesto 31 si alza el título. Un ascenso impresionante, teniendo en cuenta que hace apenas dos semanas se estaba celebrando que asaltara el 'top 100' del mundo. Y todo esto, cabe recordarlo, a sus 19 años.

"Rafa es un grandísimo jugador, si te soy sincero. Lo he ido siguiendo y creo que ha entrado en el circuito muy rápido. Él tuvo la oportunidad de ser sparring, ya pude entrenar con él y ver de lo que era capaz", reconocía Carlos Alcaraz esta misma semana. Unas palabras que agradeció el propio Jódar tras vencer en los octavos de final del Barcelona Open.

Su relación con Alcaraz

"Al final, yo he visto muchos partidos de Carlos cuando era más pequeño, cuando iba creciendo. Al final él es un chico magnífico, una persona excelente, nos llevamos muy bien. Tenemos una relación muy buena, agradezco sus palabras y sobre su lesión espero que no sea nada", aseguró el madrileño en rueda de prensa.

Jódar será el gran atractivo de la jornada de este viernes en la Ciudad Condal, con la oportunidad de vencer a Cameron Norrie y mantener la representación española en el torneo. Ante la baja de Alcaraz, el 'nuevo Rafa' intentará encandilar al público con su juego directo y sus explosivos golpeos.