Jódar y su bonito homenaje tras la derrota: "Hay cosas más importantes que el tenis"

Poco o nada tiene que reprocharse Rafa Jódar tras la derrota en semifinales del Barcelona Open. “Los pequeños detalles han marcado la diferencia”, analizó el madrileño tras el partido, consciente de que tuvo sus oportunidades en el encuentro.

“Me voy muy contento y me llevo muchas cosas positivas de esta semana”, explicó Jódar, que más allá del tenis tuvo un bonito recuerdo para Antonio Martínez, codirector de la escuela de tenis del Club de Tenis Chamartín. “Hay cosas mucho más importantes más allá del tenis”.

Jódar ante Fils / EFE

Una derrota que frena su racha triunfal de ocho partidos seguidos en el inicio de la gira de tierra batida, aunque ello no le desvía de su foco. “Me llevo un recuerdo muy bonito de mi primera vez en Barcelona, pero toca seguir con humildad y con los pies en el suelo”, explicó, aunque consciente de que lo vivido hasta ahora no es más que un buen inicio.

“Sé que he empezado la gira de tierra muy bien, pero soy consciente de que tengo una progresión por delante y no hay que pensar que vaya a tener estos resultados siempre. La semana que viene otra oportunidad para intentarlo”, aseguró, poniendo ya el foco en la cita de Madrid, donde puede dar otro gran salto en el ranking.

LOS DETALLES

Sobre el partido, Jódar insistió en los pequeños detalles que le impidieron poder acceder a la final y negó que la mayor experiencia de Arthur Fils fuera la clave.

“Supe aprovechar las bolas de break que tuve en el primer set, pero las del segundo y el tercero no. Toca analizar para mejorar en eso. Los detalles han marcado su victoria y ahora toca descansar y ver qué hay que mejorar”, apuntó el español.

Jódar celebra ante Norrie / EFE

Sin descanso alguno, Jódar centra su atención ya en el Masters 1000 de Madrid. El calendario apretado le ha llevado al límite, aunque se va de Barcelona con un recuerdo imborrable.

“Mi padre me ha dicho que lo disfrutara y eso he hecho. He tratado de jugar un gran tenis y disfrutar de un escenario como el de hoy”, explicó Jódar, que en Barcelona ha vuelto a dejar buena prueba de sus posibilidades.