Fils: "Estoy de vuelta"

Arthur Fils se coronó como nuevo campeón en Barcelona. El francés volvió a saborear la gloria dos años después de coronarse en Tokio y alzó su cuarto título en su carrera. Orgulloso tras el triunfo, el francés no tuvo miedo a sentenciar que está de vuelta.

“Llevaba mucho tiempo sin ganar y estuve ocho meses fuera de las pistas. Volver a este nivel y ganar significa mucho para mí”, aseguró Arthur Fils en rueda de prensa.

Una semana que recordará toda su vida, aunque es consciente de que sigue teniendo margen de mejora. “Creo que aún puedo jugar mejor. Hice una gran semana, pero todavía puedo mejorar el saque y algunos detalles. Eso es positivo porque significa que tengo margen”, explicó. Además, aseguró que, pese al título, no ha sido su mejor semana.

“Los números son solo números. Si dicen que jugué muy bien, perfecto, pero yo siento que todavía podía hacerlo mejor. Incluso en Miami sentía que jugué mejor que aquí. No creo que haya sido la mejor semana de mi vida. Sí fue una semana muy buena y muy concentrada. Pero quizá me quedo con Tokio 2024”, sentenció.

LEJOS DE LOS GRANDES

Pese al título y al nivel mostrado, Fils tiene claro que le queda mucho trabajo para alcanzar a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. “No sé si hoy podría ganar a Alcaraz o a Sinner. Son grandes campeones y ahora mismo no me comparo con ellos. Yo solo quiero seguir mi camino y mejorar”, expresó.

Sobre la final, explicó que sintió el control durante buena parte del partido y que intentó mantener la calma cuando Andrey Rublev logró rehacerse en el segundo set. “Durante la final estaba controlando bien el partido. Luego pequeños detalles cambiaron y el rival volvió. Lo importante fue seguir tranquilo y volver a competir”.

Arthur Fils hace el tradicional salto a la piscina del RCTB-1899 como campeón del Barcelona Open / Albert Briva

Una virtud que fue clave durante toda la semana. “Mi serenidad fue clave toda la semana. Incluso en momentos difíciles no me sentí en peligro. Intenté seguir enfocado punto a punto”.

DE VUELTA

Un título que debe ser solo el inicio para un Fils que se exige lo máximo. “Ganar partidos tiene que ser algo normal para mí. Ese es el nivel que quiero exigirme cada día. Este título significa que estoy de vuelta. Llevaba mucho tiempo sin ganar uno. Hacer semifinales o finales está bien, pero ganar es lo importante”, aseguró.

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Con la confianza al máximo, afronta la cita de Madrid sabiendo que todavía puede mejorar. “Puedo mejorar en todo. Me sentí bien físicamente, me moví bien y jugué sólido. Ahora voy a Madrid con ganas de seguir creciendo. No suele ser mi mejor torneo, pero voy a intentarlo al máximo. Después vienen Roma, Hamburgo y Roland Garros, torneos y condiciones que me gustan mucho. Tengo ganas de competir allí”, finalizó.