Fils arrasa de día y de noche en Barcelona

Arthur Fils sigue lanzado en Barcelona. El francés se clasificó para las semifinales del Barcelona Open tras superar con autoridad a Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4 en apenas una hora y cuarto de juego.

Tras ser el gran elegido para jugar en la jornada del jueves en la novedosa sesión nocturna, el francés no acuso para nada ser el que menos descanso tuvo e impuso su ley en pista.

Será la segunda semifinal consecutiva para Fils en el torneo barcelonés, después de la que disputó el año pasado y perdió ante Carlos Alcaraz.

El francés mostró una versión arrolladora sobre la Pista Rafa Nadal, imponiendo desde el inicio un ritmo altísimo y un tenis muy agresivo. Su derecha volvió a marcar diferencias y desbordó a un Musetti que nunca encontró continuidad.

A sus 22 años, el galo sigue recuperando sensaciones tras el largo parón sufrido por una fractura por estrés en la espalda que le frenó durante buena parte de 2025.

Por su parte, Musetti continúa buscando regularidad tras superar sus problemas físicos y abandona Barcelona sin poder defender su condición de favorito.

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En semifinales, Fils se medirá al ganador del duelo entre Rafa Jódar y Cameron Norrie, con el objetivo de dar un paso más hacia el título en la capital catalana.