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BCN OPEN

Escabechina de favoritos en Barcelona

La eliminación de De Miñaur deja otra sonada baja en las primeras rondas

De Miñaur, KO en Barcelona

De Miñaur, KO en Barcelona / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Los favoritos lo están pasando mal en la presente edición del Barcelona Open. Tras las eliminaciones de Jack Draper y Karen Khachanov en la primera ronda, ahora ha sido Álex de Miñaur, tercer cabeza de serie del torneo, quien ha caído inesperadamente.

En su partido de segunda ronda ante el serbio Hamad Medjedovic (6-3 y 6-2), el tenista australiano no pudo imponer su teórica superioridad y se despidió mucho antes de lo previsto.

Con ello, la parte alta del cuadro ya sabe que tendrá un semifinalista inesperado, ya que Medjedovic se medirá al portugués Nuno Borges, que también sorprendió al argentino Tomás Martín Etcheverry.

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Una noticia positiva para Carlos Alcaraz, que jugará con Tomas Machac en segunda ronda y, presumiblemente, con Andrey Rublev en cuartos de final, en dos duelos mucho más duros de lo que podrían ser unas semifinales.

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