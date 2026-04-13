Draper, primer favorito KO en Barcelona

Primer favorito fuera de combate en el Barcelona Open Banc Sabadell después de que Jack Draper haya tenido que retirarse por problemas físicos en su duelo con el argentino Tomás Martín Etcheverry (3-6, 6-3 y 4-1 ret.).

Pese a comandar en el primer set, el británico, que ya se ausentó por molestias en el Masters 1000 de Montecarlo, fue perdiendo fuelle hasta verse sin fuerzas para continuar cuando ya iba dos breaks abajo en el set definitivo.

Así pues, el torneo se queda sin su octavo cabeza de serie y uno de los favoritos de la parte baja del cuadro junto a Lorenzo Musetti y Arthur Fils.

Por su parte, Etcheverry ya está en la segunda ronda, donde espera al vencedor del partido entre Nuno Borges y Adrian Mannarino.

MOUTET IMPONE SU MAGIA

Quien también avanzó fue el francés Corentin Moutet, que superó en dos sets con idéntico marcador (6-4 y 6-4) al peruano Juan Pablo Varillas Buse.

Su siguiente compromiso será ante el ganador del duelo de este martes entre Musetti y Martín Landaluce.