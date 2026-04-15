El bonito detalle de Jódar con Alcaraz: "Le escribiré"

Rafa Jódar es la única esperanza española que queda en Barcelona. El madrileño venció en octavos de final a Camilo Ugo Carabelli y sigue creciendo a la velocidad de la luz. Tras la baja de Carlos Alcaraz del torneo, el público pondrá toda su ilusión en su figura, que cada vez es más reconocida internacionalmente. Sin duda, va por el camino de convertirse en una estrella.

Tras su partido de este miércoles, a Jódar se le comentó que era el único español que quedaba vivo en el torneo, algo que le sorprendió, ya que Alcaraz anunció su renuncia mientras él jugaba. "¿Ah, sí? No me había enterado, estaba jugando. No lo sabía. Pues le deseo una pronta recuperación y ahora le escribiré y eso", comentó. Es bien sabido que tiene una buena relación con el murciano.

En rueda de prensa, el madrileño profundizó más sobre su victoria y acerca de la baja de Carlos. "Ha sido un partido muy duro, sabía que iba a ser totalmente diferente al de Marrakech. Muy contento de estar por primera vez en unos cuartos de final de un torneo ATP", dijo.

Rafa Jódar, durante el partido ante Camilo Ugo Carabelli en Barcelona / JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

Sobre si se considera uno de los máximos aspirantes a levantar el título en Barcelona, fue claro: "No me considero favorito para nada. Tengo que ir partido a partido, todavía quedan muchos. El próximo será el viernes contra un rival muy duro. Intentaré dar mi mejor nivel y con la misma mentalidad que en los dos últimos partidos".

Jódar agradeció las palabras de Alcaraz, que comentó en rueda de prensa que es "un grandísimo jugador". "Al final, yo he visto muchos partidos de Carlos cuando era más pequeño, cuando iba creciendo. Al final él es un chico magnífico, una persona excelente, nos llevamos muy bien. Tenemos una relación muy buena, agradezco sus palabras y sobre su lesión espero que no sea nada".

Su relación con las redes

Por último fue preguntado por su relación con las redes sociales. Alcaraz había comentado que quizá las leía demasiado y que podían afectarle. "Intento utilizar las redes sociales lo menos posible. Para comunicarte con amigos y familiares sí que tienes que utilizar el teléfono, pero intento abstraerme lo más posible y de lo que está alrededor del torneo y de los jugadores. Intento dar mi mejor nivel en cada partido e intento usar lo menos posible las redes sociales y relacionarme más con amigos. Todavía más en España, que es más fácil porque hay más gente que viene a verme y puedo pasar tiempo con ellos".

Sobre el partido de Champions League de este miércoles, reconoció que "confío en el Madrid, espero que puedan remontar", mientras que cuando fue preguntado por un torneo que le gustaría ganar no se mojó: "Te diría que cualquiera".