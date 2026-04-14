Tenis
Barcelona se queda solo con Alcaraz y Jódar
Los dos 'Lorenzos' derrotaron al dúo español que debutaba esta mañana
Mala jornada para los españoles hasta el momento. Martín Landaluce cayó en su debut en Barcelonaante Lorenzo Musetti (5-7, 2-6), el segundo cabeza de serie para el torneo. A pesar de un gran inicio del madrileño, el italiano se activó rápidamente para darle la vuelta al marcador y llevarse un triunfo en dos mangas.
El transalpino empezó muy errático con su servicio, llegando a cometer dos dobles faltas consecutivas en un juego en el que Landaluce aprovechó para hacer un 'break'. La central se venía arriba con su jugador, que amenazaba seriamente las opciones de uno de los favoritos para alzarse con el trofeo. Sin embargo, el revés a una mano de Lorenzo se activó rápido para encontrar los ángulos más complicados.
De esta forma fue capaz de igualar el primer set y poner el 4-4 en el marcador. Poco a poco, la diferencia de nivel entre ambos jugadores se hacía notar cada vez más. De nuevo, cuando daba la sensación de que la primera manga podía decidirse en el tie-break, Musetti tiró de picardía y le dio mucha altura a un golpe, forzando el error de Landaluce con la derecha.
En el segundo set, el italiano estuvo más efectivo con su servicio y a Landaluce le costaba más llegar a las derechas de su contrincante. Una vez conseguida la rotura, el italiano puso la directa y abrió una ventaja de doble 'break' a favor. Sin duda, Musetti se postula como una de las principales amenazas para Carlos Alcaraz en la lucha por el título en el Barcelona Open.
Pedro Martínez, también cruz
Por el otro lado, Pedro Martínez también cayó ante un italiano, en este caso Lorenzo Sonego. El público se volcó totalmente con el tenista español, que forzó la tercera manga e hizo el partido lo más largo posible. Sin embargo, Sonego también es un especialista de tierra batida y no se achantó ante el escenario que
Tras las derrotas de Landaluce y Pedro, la representación española en Barcelona se reduce a tan solo dos tenistas: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Los dos que están más en forma. El madrileño disputará este miércoles los octavos de final, mientras el murciano debutará esta tarde ante el finés Otto Virtanen. Ambos van por lados distintos del cuadro, por lo que se verían en una hipotética final.
- Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
- Flick denuncia las primeras artimañas de Simeone ante el delegado de la UEFA
- La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético - Barça de Champions: 'A ver si el Cholo me hace un favor...
- Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Alarma con Kees Smit, el 'nuevo Pedri': 'Podría rescindir su contrato por unos cientos de miles y marcharse libremente al City, Madrid o Barça
- El Barça deja en ‘stand by’ la vía Ruud Nijstad