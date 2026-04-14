Barcelona se queda solo con Alcaraz y Jódar

Mala jornada para los españoles hasta el momento. Martín Landaluce cayó en su debut en Barcelonaante Lorenzo Musetti (5-7, 2-6), el segundo cabeza de serie para el torneo. A pesar de un gran inicio del madrileño, el italiano se activó rápidamente para darle la vuelta al marcador y llevarse un triunfo en dos mangas.

El transalpino empezó muy errático con su servicio, llegando a cometer dos dobles faltas consecutivas en un juego en el que Landaluce aprovechó para hacer un 'break'. La central se venía arriba con su jugador, que amenazaba seriamente las opciones de uno de los favoritos para alzarse con el trofeo. Sin embargo, el revés a una mano de Lorenzo se activó rápido para encontrar los ángulos más complicados.

Martín Landaluce cayó en su debut en Barcelona / Marcial Guillen

De esta forma fue capaz de igualar el primer set y poner el 4-4 en el marcador. Poco a poco, la diferencia de nivel entre ambos jugadores se hacía notar cada vez más. De nuevo, cuando daba la sensación de que la primera manga podía decidirse en el tie-break, Musetti tiró de picardía y le dio mucha altura a un golpe, forzando el error de Landaluce con la derecha.

En el segundo set, el italiano estuvo más efectivo con su servicio y a Landaluce le costaba más llegar a las derechas de su contrincante. Una vez conseguida la rotura, el italiano puso la directa y abrió una ventaja de doble 'break' a favor. Sin duda, Musetti se postula como una de las principales amenazas para Carlos Alcaraz en la lucha por el título en el Barcelona Open.

Pedro Martínez, también cruz

Por el otro lado, Pedro Martínez también cayó ante un italiano, en este caso Lorenzo Sonego. El público se volcó totalmente con el tenista español, que forzó la tercera manga e hizo el partido lo más largo posible. Sin embargo, Sonego también es un especialista de tierra batida y no se achantó ante el escenario que

Tras las derrotas de Landaluce y Pedro, la representación española en Barcelona se reduce a tan solo dos tenistas: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Los dos que están más en forma. El madrileño disputará este miércoles los octavos de final, mientras el murciano debutará esta tarde ante el finés Otto Virtanen. Ambos van por lados distintos del cuadro, por lo que se verían en una hipotética final.