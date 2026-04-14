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Barcelona Open de tenis hoy en directo: Partidos y resultados en vivo del ATP 500 de Barcelona hoy

Sigue en directo la jornada de hoy, martes 14 de abril, en el Barcelona Open Banc Sabadell

Alcaraz durante la rueda de prensa en Barcelona

Alcaraz durante la rueda de prensa en Barcelona / Europa Press

Albert Briva

Iker Kind

Última hora y resultados en vivo de la segunda jornada del Barcelona Open Banc Sabadell de tenis.

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