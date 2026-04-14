Barcelona Open de tenis hoy en directo: Partidos y resultados en vivo del ATP 500 de Barcelona hoy

ALCARAZ, MUSETTI, DE MIÑAUR, RUBLEV...

Dentro del programa de este segundo día, que arrancará en unos instantes con el debut de Álex de Miñaur, el gran nombre de la jornada es el de Carlos Alcaraz.

El español iniciará su camino hacia el título a las 16h hora local contra el finés Otto Virtanen.

Antes, en el duelo anterior en la pista Rafa Nadal, Lorenzo Musetti se verá las caras con el español Martín Landaluce. Choques atractivos hoy en la Central, que culminará su jornada con un Navone-Rublev.