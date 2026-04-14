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Barcelona Open de tenis hoy en directo: Partidos y resultados en vivo del ATP 500 de Barcelona hoy
Sigue en directo la jornada de hoy, martes 14 de abril, en el Barcelona Open Banc Sabadell
Última hora y resultados en vivo de la segunda jornada del Barcelona Open Banc Sabadell de tenis.
ALCARAZ, MUSETTI, DE MIÑAUR, RUBLEV...
Dentro del programa de este segundo día, que arrancará en unos instantes con el debut de Álex de Miñaur, el gran nombre de la jornada es el de Carlos Alcaraz.
El español iniciará su camino hacia el título a las 16h hora local contra el finés Otto Virtanen.
Antes, en el duelo anterior en la pista Rafa Nadal, Lorenzo Musetti se verá las caras con el español Martín Landaluce. Choques atractivos hoy en la Central, que culminará su jornada con un Navone-Rublev.
¡Muy buenos días! Hoy se disputa la segunda jornada del Barcelona Open Banc Sabadell.
Un día especial para los amantes del tenis, que podrán disfrutar del debut de Carlos Alcaraz en la pista Rafa Nadal. Además, también iniciarán su andadura en el torneo jugadores como Álex de Miñaur o Lorenzo Musetti. Este es el programa de hoy:
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