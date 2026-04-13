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TENIS
Barcelona Open de tenis hoy en directo: Partidos y resultados en vivo del ATP 500 de Barcelona hoy
Sigue en directo la jornada de hoy, lunes 13 de abril, en el Barcelona Open Banc Sabadell
Última hora y resultados en vivo de la primera jornada del Barcelona Open Banc Sabadell de tenis.
MOUTET AVANZA
Victoria para Corentin Moutet que supera al peruano Buse por un doble 6-4 y es el primero en meterse en segunda ronda.
Su rival, o Musetti o Landaluce que jugarán mañana.
MOUTET SE LLEVA EL PRIMER SET
Moutet se lleva el primer set del torneo y de su partido contra Buse.
Superior el francés imponiendo su servicio.
YA EN JUEGO
Se juega ya en el Barcelona Open con Moutet y Buse en busca del primer billete para la segunda ronda en el cuadro individual.
En el segundo turno, será momento para uno de los grandes tenistas presentes en la edición como Jack Draper.
El británico es junto a De Miñaur el potencial rival para 'semis' de Carlos Alcaraz.
HABLA ALCARAZ
Será a partir de las 16:30h cuando Carlos Alcaraz aparezca en las instalaciones del RCTB-1899 para hablar ante la prensa. Menos de 24 horas después de perder el título en Montcarlo, el murciano ya pone el foco en su siguiente prueba, donde puede volver a recuperar el número uno.
Si gana el título saldrá de Barcelona nuevamente en lo más alto del ranking dejando en solo una semana el 'sorpasso' de Sinner.
Veremos que cuenta el tenista de El Palmar esta tarde antes de afrontar uno de sus torneos más especiales.
WAWRINKA Y JÓDAR
Dentro del programa de este primer día, que arranca en apenas unos minutos con el duelo entre Moutet y Buse, los grandes nombres son los de Wawrinka y Rafa Jódar.
El suizo debuta en su último Bcn Open ante Cameron Norrie a las 16:00h en la pista Rafa Nadal.
Justo después será el turno del partido más atractivo de esta primera ronda entre Rafa Jódar y Jaume Munar.
DÍA 1
Muy buenos días y bienvenidos a la primera jornada del Barcelona Open Banc Sabadell.
Las pistas del RCTB-1899 abren hoy de nuevo sus puertas a uno de los torneos más emblematicos del circuito con un cuadro lleno de atracciones que arranca hoy con muchas emociones y con la llegada de Carlos Alcaraz a la ciudad.
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