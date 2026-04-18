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Barcelona Open hoy en directo: Semifinales en vivo del ATP 500 de Barcelona
Sigue en directo la jornada de semifinales en el Barcelona Open hoy sábado 18 de abril
Última hora y resultados en vivo de las semifinales del Barcelona Open con Rafa Jódar hoy en vivo.
Primer contratiempo del partido para Rublev. Con 0-1 en el marcador y 30-30 ha solicitado atención médica. Parece que tiene molestias en el dedo de la mano izquierda.
Por el momento vuelve a pista, veremos cómo evoluciona.
FILS, AVISADO
Mientras se juega ya la primera semifinal, analizamos un poco más el partidazo entre Jódar y Fils.
El mismo tenista francés mostró ayer tras su partido el asombro que tiene, igual que el mundo del tenis, con la irrupción de Jódar.
"No sé qué está pasando en España ahora, pero tienen un montón de talentos jóvenes. Primero Carlos, y cuando Alcaraz no está aquí, viene un niño como Jódar, que está golpeando la bola increíble”, expresó el francés tras su victoria de ayer ante Musetti.
Sin duda, Fils sabe lo que tendrá que hacer frente hoy para llegar a la final de Barcelona.
OPORTUNIDAD SIN CARLOS
Pero antes de Jódar, turno para la primera semifinal con Andrey Rublev y Hamad Medjedovic con oportunidad para llegar a la final.
La parte alta del cuadro ha quedado despejada tras la retirada de Alcaraz y uno de los dos tendrá la oportunidad de ser el nuevo campeón en Barcelona.
Favoritismo para el ruso, aunque el nivel que viene jugando el serbio es para dar la sorpresa.
¡Ya en juego la primera semifinal!
EL FÉNOMENO DE JÓDAR
Sin duda el gran nombre de esta semana es el de Rafa Jódar. El madrileño sigue sin perder sobre tierra batida y busca hoy su segunda final ATP y la primero de un torneo de categoría 500.
Eso sí, enfrente tendrá hoy el rival más duro al que se habrá enfrentado hasta el momento. Un gran Arthur Fils que está recuperando su mejor nivel y que llega jugando un tenis que maravilla Barcelona.
Partido de los grandes a partir de las 16h.
DÍA DE SEMIS
Buenas tardes y bienvenidos al penúltimo día del Barcelona Open.
Sábado de semifinales en la Ciudad Condal con Rublev - Medjedovic en el primer turno (13:30h) y Rafa Jódar contra Arthur Fils en el segundo (16h).
El joven madrileño de 19 años es la gran atracción de un torneo que busca nuevo campeón.
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