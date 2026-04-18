Barcelona Open hoy en directo: Semifinales en vivo del ATP 500 de Barcelona

FILS, AVISADO

Mientras se juega ya la primera semifinal, analizamos un poco más el partidazo entre Jódar y Fils.

El mismo tenista francés mostró ayer tras su partido el asombro que tiene, igual que el mundo del tenis, con la irrupción de Jódar.

"No sé qué está pasando en España ahora, pero tienen un montón de talentos jóvenes. Primero Carlos, y cuando Alcaraz no está aquí, viene un niño como Jódar, que está golpeando la bola increíble”, expresó el francés tras su victoria de ayer ante Musetti.

Sin duda, Fils sabe lo que tendrá que hacer frente hoy para llegar a la final de Barcelona.