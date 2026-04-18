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Barcelona Open hoy en directo: Semifinales en vivo del ATP 500 de Barcelona

Sigue en directo la jornada de semifinales en el Barcelona Open hoy sábado 18 de abril

Rublev en el Bcn Open

Rublev en el Bcn Open / Europa Press

Albert Briva

Iker Kind

Última hora y resultados en vivo de las semifinales del Barcelona Open con Rafa Jódar hoy en vivo.

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