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BCN OPEN
Barcelona Open hoy en directo: Partidos y resultados en vivo del ATP 500 de Barcelona
Sigue los partidos de la jornada de hoy jueves 16 de abril
Última hora y resultados en vivo de la jornada del Barcelona Open 2026 hoy en directo.
JORNADA SIN ALCARAZ
Buenas tardes. Nueva jornada de tenis en Barcelona aunque jornada descafeinada porque hoy se esperaba la presencia de Carlos Alcaraz en la sesisón novedosa de tarde.
La lesión del murciano ha obligado a modificar la idea inicial del torneo, que solo tendrá tres partidos del cuadro individual.
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