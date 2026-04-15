Barcelona Open hoy en directo: Partidos y resultados con Rafa Jódar en vivo

OPORTUNIDAD PARA JÓDAR

Oportunidad de oro la que puede tener Rafa Jódar para llegar lejos en Barcelona.

El madrileño se mide hoy al argentino Ugo Carabelli, rival al que ya ganó de manera fácil en Marrakech.

De superarlo, en cuartos sería bien Quinn o bien Norrie, que jugarán justo después de su partido.