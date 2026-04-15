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Barcelona Open hoy en directo: Partidos y resultados con Rafa Jódar en vivo

Sigue en directo la jornada de hoy miércoles 15 de abril en directo y online

Rafa Jódar, en su debut en Barcelona

Rafa Jódar, en su debut en Barcelona / EUROPA PRESS

Albert Briva

Iker Kind

Última hora y resultados en vivo de la jornada de hoy miércoles 15 abril en el Barcelona Open.

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Alcaraz ya está en los octavos de final del Barcelona Open 2026

Alcaraz ya está en los octavos de final del Barcelona Open 2026 / EFE

PENDIENTES DE CARLOS

Durante esta mañana la noticia será también ver si Alcaraz aparece en las instalaciones del RCTB-1899 para entrenarse o si decide quedarase recuperando tras las molestias que sufrió ayer en su partido de primera ronda.

El murciano tiene reservada una pista de 12h a 14h para ejercitarse, pero es una incógnita si finalmente acudira o no.

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