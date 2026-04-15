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Barcelona Open hoy en directo: Partidos y resultados con Rafa Jódar en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy miércoles 15 de abril en directo y online
Última hora y resultados en vivo de la jornada de hoy miércoles 15 abril en el Barcelona Open.
ALCARAZ, SIN APARECER POR LAS INSTALACIONES
Carlos Alcaraz no ha aparecido todavía por las instalaciones del Barcelona Open. Tenía programado un entrenamiento desde las 12 de la mañana hasta las 14 de la tarde. Serán claves sus sensaciones en esta prueba para despejar cualquier duda acerca de su muñeca derecha.
OPORTUNIDAD PARA JÓDAR
Oportunidad de oro la que puede tener Rafa Jódar para llegar lejos en Barcelona.
El madrileño se mide hoy al argentino Ugo Carabelli, rival al que ya ganó de manera fácil en Marrakech.
De superarlo, en cuartos sería bien Quinn o bien Norrie, que jugarán justo después de su partido.
ALCARAZ Y JÓDAR
El tenis español queda en manos de Jódar y Alcaraz. Las eliminaciones de Pedro Martínez y Martin Landaluce en el día de ayer dejan solos a Rafa y Carlos ya en segunda ronda.
El madrileño juega hoy a partir de las 16h, mientras que el murciano lo hará mañana jueves ante Machac.
EN JUEGO
Ya en marcha la jornada de hoy. Solo cuatro partidos en el cuadro individual.
Ahora mismo, ya en juego el Borges - Etcheverry con igualdad inicial en el marcador.
PENDIENTES DE CARLOS
Durante esta mañana la noticia será también ver si Alcaraz aparece en las instalaciones del RCTB-1899 para entrenarse o si decide quedarase recuperando tras las molestias que sufrió ayer en su partido de primera ronda.
El murciano tiene reservada una pista de 12h a 14h para ejercitarse, pero es una incógnita si finalmente acudira o no.
SEGUNDA RONDA
Muy buenos días. Segunda ronda ya en juego en el Barcelona Open Banc Sabadell.
Este miércoles se reparten ya los primeros billetes para los cuartos con el plato fuerte del día a partir de las 16h con la presencia de Rafa Jódar que jugará ante Ugo Carabelli en la Pista Rafa Nadal.
Antes, abre turno Etcheverry ante Borges y después será Álex De Miñaur que hará lo propio ante el serbio Medjedovic.
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