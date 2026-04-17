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Barcelona Open hoy en directo: Los cuartos de final con Rafa Jódar en vivo

Sigue en directo la jornada de hoy viernes 17 de abril con los cuartos de final en el ATP 500 de Barcelona

Musetti jugará los cuartos de final ante Fils

Musetti jugará los cuartos de final ante Fils / Europa Press

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Última hora y resultados en vivo de la jornada del Barcelona Open 2026 con la disputa de los cuartos de final hoy.

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