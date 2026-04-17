En directo
BCN OPEN
Barcelona Open hoy en directo: Los cuartos de final con Rafa Jódar en vivo
Sigue en directo la jornada de hoy viernes 17 de abril con los cuartos de final en el ATP 500 de Barcelona
Última hora y resultados en vivo de la jornada del Barcelona Open 2026 con la disputa de los cuartos de final hoy.
PRIMER PARTIDO
Arranca la jornada con el partido entre Medjedovic y Borges.
Sorpresa en esta parte del cuadro con el serbio y el portugués ante una gran oportunidad de sumar una buena cantidad de puntos.
Tras ellos, serán Rublev y Machac quienes definirán la primera semifinal de mañana.
DÍA DE CUARTOS
Muy buenos días y bienvenidos a los cuartos de final de Barcelona Open. Jornada trepidante en las pistas del RCTB-1899 con cuatro partidos de gran nivel.
De todos ellos, destaca el último donde Rafa Jódar buscará mantener viva la esperanza del tenis español en busca de sus primeras semifinales de un ATP 500.
- Stanisic: 'Rüdiger me insultó. Tal vez sea lo suficientemente hombre para admitirlo
- Ni Bellingham ni Camavinga: Manolo Lama estalla y señala a un jugador del Real Madrid tras la eliminación ante el Bayern
- Desailly avisa al Barça: 'Bastoni no es ni la mitad de jugador que Maldini
- Yan Diomande, el sueño casi imposible del Barça: 'Nunca había visto nada parecido; me recuerda a Lamine
- Leo Messi anuncia la compra del Cornellà
- Luis Enrique ya avisó con Mbappé
- La revolución insuficiente que condena a Arbeloa: 'Siento pena por él
- Bayern - Real Madrid: resumen, resultado y goles de la Champions League