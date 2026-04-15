Barcelona encuentra un refugio en Jódar

Rafa Jódar no decepciona. El español sigue dando pasos de gigante en el Barcelona Open y atrajo todas las miradas en una jornada sin la presencia de Carlos Alcaraz. La pista Rafa Nadal, totalmente llena, disfrutó de la exhibición del jugador local ante Ugo Carabelli (6-3, 6-3), que sueña a lo grande y con esta victoria entra en el selecto grupo de los 45 mejores jugadores del mundo. 19 años, no hay que olvidarlo.

El español empezó el partido algo errático, quizá con más presión de la habitual al jugar ante su público. Ugo Carabelli aprovechó esta situación para hacer un break que le ponía por delante. Cabe recordar que ambos jugadores ya se habían enfrentado en el torneo de Marrakech y Jódar había salido vencedor sin ningún tipo de dificultad (6-2, 6-1).

El albiceleste quería dar más guerra en esta ocasión, aunque a priori tenía las cosas más complicadas que en Marrakech, ya que su rival además contaba en este partido con el apoyo del público. Carabelli estuvo fino con su servicio, aprovechando que Jódar no estaba del todo fino desde el fondo ni hacía daño con la derecha, y confirmó la rotura.

Sin embargo, el público era consciente de que todo pasaba por Rafa Jódar. Cuando estaba fino en un punto, era él quien dominaba y se solía llevar el gato al agua. En cambio, Carabelli jugaba más a estar acertado desde el fondo de pista, sin un arma tan potente ni con su derecha ni con su revés para hacer ganadores. Es por eso que a la mínima que se activó el madrileño, todo cambió.

Jódar consiguió un luchado break para igualar las cosas y, desde ese momento, se recuperó la dinámica que se había visto en Marrakech. El español estuvo más suelto, se quitó los nervios de encima, y empezó a dominar sin problemas los puntos largos. Como hizo en su debut ante Munar, empezaba a atacar cualquier segundo saque del argentino con un ganador, que muchas veces tocaba la línea.

¿Cuál será su próximo rival?

El español volvió a romper el saque del argentino y el público se venía arriba con su jugador. "¡Vamos Rafa!"; se escuchaba constantemente en las gradas de la pista Rafa Nadal. Un grito que, gracias a Jódar, no va a dejar de ser la sinfonía del Barcelona Open. En el segundo set, la joven promesa de Madrid mantuvo un break de ventaja para levantar el puño en la Central una vez más.

Tras este triunfo, Rafa Jódar se verá las caras con el ganador del duelo entre Cameron Norrie y Ethan Quinn. El británico parte como favorito para ese partido y no sería la primera vez que se enfrentaría al español. De hecho, Jódar se impuso en México en el mes de febrero con clara superioridad, en uno de los primeros partidos en los que destacó como profesional. Antes, Álex de Miñaur cayó en octavos de final ante el serbio Hamad Medjedovic. Se le presenta un cuadro cada vez más despejado al madrileño.