Arthur Fils, el 'mosquetero' para Roland Garros que Francia tanto ansiaba

Como es habitual, van saliendo nombres que podrían plantar cara a Sinner y Alcaraz. Incluso en el Barcelona Open se ha hablado, y con motivos, de Rafa Jódar. Pero, ¿y Arthur Fils? El francés ha regresado a las pistas después de unos meses muy duros y ha demostrado que está a un nivel espectacular. Es cuestión de tiempo que, si sigue así, asalte el 'top ten'.

Tiene 21 años y es la esperanza del tenis francés. El país galo ha contado con tenistas impresionantes, siendo Jo Wilfried-Tsonga y Gael Monfils los últimos abanderados de la nación. Sin embargo, el vacío tras el inevitable bajón de Monfils empezaba a notarse cada vez más. Sonaban Humbert, Moutet o Rinderknech, pero ninguno de ellos daba la sensación de que fuera a abrir los telediarios.

Y es entonces cuando aparece el nombre de Arthur Fils. Había pasado inadvertido por estos últimos meses por una lesión que le dejó casi un año fuera de las pistas, más allá de una corta aparición prematura. Un tiempo en el que ha perfeccionado su derecha hasta ser una de las mejores del circuito y ha apostado por Goran Ivanisevic como su faro para luchar por los títulos más grandes.

Su lesión se produjo precisamente en el pasado Roland Garros. Fue contra Jaume Munar, en un partido épico que acabó ganando, pero en el que el desgaste pasó mucha factura. Una dolencia que no le permitió ni continuar en el torneo, donde se iba a enfrentar a Andrey Rublev, su rival en la final de Barcelona, ni en los siguientes meses. Un palo muy duro para un jugador que ya estaba empezando a sacar la cabeza.

Con la victoria en Barcelona, Fils ya se sitúa como número 25 del mundo, aunque un mes antes de su lesión ya había alcanzado decimocuarta plaza. Sin duda, en cuanto a nivel, es un jugador 'top ten' en arcilla. Su derecha ha hecho daño a absolutamente todos los rivales y ha sido el único capaz de frenar a Rafa Jódar, con el público a favor del tenista español y tras un desgaste increíble en su debut.

Arthur Fils, durante la final en Barcelona / Alejandro Garcia

"Sabía que estaba impartiendo un muy buen tenis antes de la lesión y ya había hecho cosas destacadas en el circuito. Así que me dije: Tienes que esperar, tomarte tiempo y cuando vuelvas, vas a jugar tan bien como antes", aseguraba Fils tras su regreso al circuito. Y ha recuperado su impresionante nivel en el mejor momento, con Roland Garros a la vuelta de la esquina en apenas un mes.

Roland Garros a la vista

Todo lo que le venga ahora pueden ser grandes noticias. Si juega en Madrid, tendrá la oportunidad de sumar una cantidad de puntos muy importante, ya que el año pasado cayó en su debut. Todo para asegurarse ser cabeza de serie en Roland Garros, algo que parece tener bastante controlado. Nadie querrá enfrentarse a un jugador como él en las rondas iniciales. Ni siquiera Alcaraz o Sinner.

Francia tiene a un jugador con el que ilusionarse. Con potencial para estar en el primer escalón del tenis mundial. Arthur Fils, a sus 21 años, ha demostrado en Barcelona de lo que es capaz si está sano. Y cuenta con un entrenador de lujo, que llevó a Novak Djokovic a la gloria. El proyecto de este equipo tiene muy buena pinta... y la gira de tierra batida será la que confirme dónde está su lugar a día de hoy.