Alcaraz - Virtanen, en directo: Barcelona Open hoy en vivo

Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Otto Virtanen de la primera ronda del Barcelona Open 2026.

Partido del Barcelona Open

ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) Se va larga la derecha de Virtanen y juego para el español.

ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) Gran derecha paralela de Alcaraz, que vuelve a tener ventaja.

ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) Doble falta... volvemos al deuce.

ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) Buen segundo saque y ventaja para él.

40-40 ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) El resto se va laaaargo. Será deuce. Salva la bola de rotura el español.

30-40 ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) ¡Bola de break para Virtanen! Falló con el revés el español.

30-30 ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) El revés cruzado de Carlos se va al pasillo.

30-15 ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) Falla con la derecha Carlos, que se llevó fácilmente el punto anterior.

15-0 ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0) Derecha potente de Carlos que no vuelve dentro.