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Alcaraz - Virtanen, en directo: Barcelona Open hoy en vivo
Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el Barcelona Open Banc Sabadell
Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Otto Virtanen de la primera ronda del Barcelona Open 2026.
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
Se va larga la derecha de Virtanen y juego para el español.
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
Gran derecha paralela de Alcaraz, que vuelve a tener ventaja.
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
Doble falta... volvemos al deuce.
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
Buen segundo saque y ventaja para él.
40-40
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
El resto se va laaaargo. Será deuce. Salva la bola de rotura el español.
30-40
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
¡Bola de break para Virtanen! Falló con el revés el español.
30-30
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
El revés cruzado de Carlos se va al pasillo.
30-15
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
Falla con la derecha Carlos, que se llevó fácilmente el punto anterior.
15-0
ALCARAZ* 1-1 VIRTANEN | 1er SET (0-0)
Derecha potente de Carlos que no vuelve dentro.
ALCARAZ 1-0 VIRTANEN* | 1er SET (0-0)
Revés paralelo y juego para Virtanen. Impecable.
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