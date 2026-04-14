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Alcaraz - Virtanen, en directo: Barcelona Open hoy en vivo

Sigue en directo el debut de Carlos Alcaraz en el Barcelona Open Banc Sabadell

ROQUEBRUNE CAP MARTIN (France), 12/04/2026.- Carlos Alcaraz of Spain reacts during the men's singles final at the ATP Monte-Carlo Masters tennis tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 12 April 2026. (Tenis, Francia, España) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

ROQUEBRUNE CAP MARTIN (France), 12/04/2026.- Carlos Alcaraz of Spain reacts during the men's singles final at the ATP Monte-Carlo Masters tennis tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 12 April 2026. (Tenis, Francia, España) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Iker Kind

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Última hora y resultado en vivo del partido entre Carlos Alcaraz y Otto Virtanen de la primera ronda del Barcelona Open 2026.

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