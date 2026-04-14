Alcaraz: "Son molestias que nunca han ido a más"

Carlos Alcaraz se mostró tranquilo tras su victoria en primera ronda del Barcelona Open pese a sufrir molestias en su antebrazo derecho. El tenista murciano aseguró que son molestias recurrentes por la fatiga de los torneos, aunque nunca han ido a más que eso en el pasado.

“Son molestias que salen al tener pocos días de recuperación. He tratado de tranquilizarme en el segundo set e ir más relajado. Valoraremos después, pero son molestias que he tenido previamente y que nunca han ido a más. El plan es estar lo mejor posible para jugar el jueves”, sentenció sobre ello.

Alcaraz ya conoce a su próximo rival en el Barcelona Open 2026 / Europa Press

Pese a las molestias mencionadas, el murciano supo resolver el partido sin complicarse en exceso con el marcador y venció a Otto Virtanen, del que aseguró que, pese a no ser muy habitual en tierra batida, “es un jugador al que le tengo el ojo puesto”.

Una victoria que ya avisó en la previa que iba a costar por el poco tiempo de adaptación al torneo. “La primera toma de contacto ha sido esta mañana. Una hora y a competir. Las condiciones son distintas y siempre cuesta. Poco a poco me he sentido mejor y he podido acabar jugando a un nivel bueno”, comentó.

TORNEOS A UNA SEMANA

La llegada de los Masters 1000 de dos semanas ha sido una de las grandes causantes de la acumulación de partidos en el calendario. Un hecho que Alcaraz nunca ha escondido que le hace preferir los torneos de una semana.

“Siempre he defendido los torneos de una semana y me quedo con ello. Si Madrid fuera de una semana, la siguiente la tendría libre. Además, ya se vio en Montecarlo que en estos torneos desde los primeros días se ven partidos de un gran nivel”, explicó sobre el asunto.

Para acabar, Alcaraz habló sobre la explosión de Rafa Jódar, con quien ya entrenó este año en Australia.

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“Para mí, Rafa es un gran jugador. Lo he ido siguiendo y ha entrado muy rápido en el Tour. Él tuvo la oportunidad de ser sparring en la Davis y este año en Australia jugué un set de entrenamiento con él y vi su nivel. Me alegro mucho por él porque es un chico excepcional y con unos valores increíbles. Le deseo lo mejor. Siempre intento felicitarle”, sentenció sobre el madrileño.