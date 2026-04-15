Alcaraz hace saltar todavía más las alarmas: ¡No se entrena en Barcelona!

Carlos Alcaraz dio el susto durante el primer set en su partidoante el finlandés al tener que pedir la asistencia del fisio en pista, aunque pudo solventar la victoria finalmente. Pese a confirmar en rueda de prensa posterior que era un hecho recurrente al tener que jugar muchos partidos en poco días y con cambios de condiciones entremedio, el murciano ha optado por descansar este miércoles y no entrenar en las dos horas que tenía previstas.

Ni 48 horas desde que cayó con Sinner en Montecarlo en un duro partido pasaron hasta que se vio en la pista Rafa Nadal para su debut en el Barcelona Open, condicionado evidentemente por un desgaste lógico.

Todo ello le ha llevado a volver a sufrir molestias físicas como ya sucedió en el pasado año en Barcelona, aquella vez en plena final ante Holger Runer que le condicionó hasta el punto de tener que retirarse del torneo de Madrid la siguiente semana.

A la espera de ver como evoluciona el día de hoy, Alcaraz ha optado por no forzar y guardarse para lo que viene ahora, con cuatro partidos en cuatro días si quiere llegar hasta el título.

La idea del jugador es recuperarse en el hotel junto a su fisioterapeuta e intentar estar al máximo para el partido de segunda ronda ante Tomas Machac.

SABEDOR DEL RIESGO

Sin miedo explicó el murciano que era consciente que esta es la semana que le toca descansar en el calendario de tierra batida, pero que Barcelona es una cita siempre especial para él y que siempre trata de estar en ella.

No tengo miedo a decir que esta es la semana que toca descansar. Tenemos el Masters 1000 de Montecarlo antes y después Madrid y Roma antes de Roland Garros, pero Barcelona siempre es un lugar especial para mí”, explicó a Movistar Plus+ tras el partido.