Alcaraz gana y preocupa en Barcelona

Alcaraz ya sonríe en Barcelona. El español dejó atrás el mal sabor de boca en Montecarlo y disfrutó de su primer día por España jugando al tenis. En su debut en la pista Rafa Nadal, no dio opción a Otto Virtanen (6-4, 6-2) y se clasifica para los octavos de final del torneo. El objetivo está claro: levantar el título y recuperar el número uno del mundo el próximo lunes.

El español no empezó el partido de la mejor manera. Algo esperable, teniendo en cuenta que hacía 48 horas que había disputado la final en Mónaco. Las condiciones en la tierra batida de Barcelona son distintas, por lo que se necesitaban al menos unos juegos de adaptación. Sin embargo, a pesar de tener bolas de break en contra, fue capaz de salvarlas todas con su gran capacidad de jugar puntos clave.

Los problemas persistieron y Virtanen seguía intimidando desde el resto. Carlos no era capaz de encontrar el 'feeling' ni con la derecha ni con el revés. Durante el 4-4, el murciano hizo un mal gesto con el antebrazo derecho y solicitó el tiempo médico al juez de silla. Durante la pausa médica, le aplicaron un vendaje alrededor de la muñeca. Saltaban las alarmas en Barcelona.

El masaje cambió la dinámica del partido. Hasta entonces, el juego del número dos del mundo estaba cargado de dudas, de inseguridad, de errores. Tras esa pausa de tres minutos, Alcaraz salió más enchufado y fue capaz por primera vez de incomodar realmente a Virtanen. Así se adjudicó la primera manga, sin fallar tanto, esperando al error del rival.

Carlos Alcaraz, durante el partido ante Virtanen / ATP Tour

La dinámica se mantuvo en el segundo set y Alcaraz empezaba a ser un jugador más reconocible. Aprovechando también los errores del tenista finés, se colocó break arriba en el partido. Una rotura que no pudo confirmar en el siguiente servicio, pero volvió a recuperar en el juego después del descanso. Es decir, tres roturas en tres juegos que ponían al español por delante.

Próximo rival de Alcaraz

El murciano fue capaz de mantener la ventaja y llevarse la victoria en dos mangas. No sin tener ciertos problemas durante el primer set, pero acabando con buenas sensaciones en cuanto a juego. Ahora queda la duda de cómo estará el antebrazo derecho del que se quejó cuando el partido estaba más complicado.

Tras esta victoria, Alcaraz se verá las caras con el checo Tomas Machac. Un jugador muy peligroso siempre, que fue capaz de arrebatarle a Sinner el récord de sets consecutivos en Masters 1000. De hecho, ha sido el único tenista capaz de ganarle una manga al italiano en lo que llevamos de 2026, sin contar Grand Slams. En su debut se impuso a Sebastián Báez.