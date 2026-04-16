Alcaraz 'estropea' la gran novedad del Barcelona Open: "He pagado casi 300 euros"

El próximo partido de Carlos Alcaraz estaba destinado a ser muy especial en Barcelona. Este jueves se celebrará la mayor novedad de esta edición del torneo: la jornada nocturna. Era el único día en el que estaba previsto que el murciano, en caso de pasar más rondas, no jugara de día. Sin embargo, su baja del torneo ha perjudicado claramente esta apuesta.

Se trata de la primera vez en toda la historia del torneo que se juegue un partido en horario nocturno. Tal como había informado la organización desde hacía un tiempo, durante el jueves "la jornada nocturna tendrá el mejor partido del día en la Pista Rafa Nadal y una programación especial más allá de la pista", celebrándose el duelo bajo las luces de la central.

Alcaraz, en su debut en Barcelona / EUROPA PRESS

La propuesta busca ampliar la experiencia del torneo y refuerza su apuesta para seguir evolucionando, aunque manteniendo la tradición. Esta jornada se completará con una programación especial en la Fan Zone, un espacio para relajarse, compartir y alargar la experiencia, con actividades y propuestas para todos los públicos, que incluirán música, food & drinks y animación.

Todo estaba previsto para que el partido que liderara la jornada nocturna fuera el de Carlos Alcaraz contra Tomas Machac, un partido atractivo entre la cabeza de cartel del torneo y un jugador que ha sido capaz de ganar al español. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una noche para el recuerdo, quedará en algo más descafeinado... y menos español.

Todo estaba programado para que el jueves fuera una absoluta fiesta. Instituciones, empresas y personalidades se acercarían a las instalaciones del Barcelona Open para disfrutar del buen tenis a una hora más accesible para un jueves laborable. Además, qué mejor plan que ver a Carlos Alcaraz en acción. Algunos usuarios de 'X' han reconocido que habían llegado a pagar casi 300 euros en reventa por una entrada para esta jornada.

"Llevaba semanas viendo ese día con entradas agotadas. Me decanto, ya que íbamos a venir a Barcelona, por aprovechar. Las compro de reventa, por casi 300 euros cada una. Éramos tres. Justo nada más comprarlas, un patrocinador del torneo me consigue entradas. Revendo las que compré antes por el mismo precio que me costó. Esas personas han pagado 900 euros por ver un Fils-Nakashima. Tremendo", aseguró un perfil de la red social 'X'.

¿Y ahora qué?

Finalmente, el partido que se disputará no antes de las 19:30 horas será el que enfrente a Arthur Fils contra Brandon Nakashima. Nada que ver con ese Alcaraz-Machac que había programado. De hecho, ninguno de los dos jugadores disputaron su debut en Barcelona en la Pista Central, por lo que el 'bajón' en este sentido es considerable.

Por desgracia, Carlos Alcaraz no podrá jugar más partidos en Barcelona y ya descansa en casa para intentar llegar al Mutua Madrid Open. "Viendo las pruebas es una lesión más seria de lo esperado", explicó en una triste rueda de prensa. En su primer y único partido en el torneo, tuvo que ser atendido por unas molestias en la muñeca derecha que le han impedido seguir en la Ciudad Condal. Y el torneo ya lo ha acusado a las pocas horas.