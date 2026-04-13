Alcaraz: "No voy a echar de menos a Sinner esta semana"

Carlos Alcaraz se sentó en la sala de prensa del RCTB-1899 apenas 24 horas después de caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Sin tiempo para lamentaciones, el murciano centra su atención en su debut en el Barcelona Open este mismo martes ante el finlandés Otto Virtanen.

Pese a no esconder su cansancio tras la exigencia física que le supuso su partido ante Jannik Sinner, Alcaraz tampoco ocultó su ilusión por un torneo que siempre es especial para él por sus vivencias de niño en el club.

Por primera vez en toda la temporada, Alcaraz no tendrá la oportunidad de cruzarse con Sinner en la final, algo que aseguró entre risas que, de vez en cuando, no está mal. “Es muy bonito tener a Sinner en el punto de mira, pero va bien no estar siempre en los mismos torneos”.

Pese a ello, no escondió que la presencia del italiano es la gran razón para seguir aprendiendo y mejorando día a día. “Sinner me hace ser mejor, darme cuenta de mis debilidades y es por lo que yo mismo intento motivarme cada día”, explicó.

RELACIÓN ESPECIAL

De Sinner habló largo y tendido y se deshizo en elogios. “Tenemos una relación muy buena. No cenamos juntos, pero nos llevamos muy bien fuera de pista. Nuestra manera de ser no va a cambiar por lo que luchamos en pista”.

Alcaraz y Sinner se abrazan tras la final / EFE

Además, aseguró que se siente feliz por ver sus resultados. “Me alegra ver a Sinner mejorar. Ver sus resultados en tierra me alegra. Es el jugador que me hace mejorar y que me hace pensar día a día”.

Más allá de su relación con el italiano, Alcaraz también habló sobre la derrota en Montecarlo, asegurando que saca cosas positivas de ella. “Me quedo con la charla de todo el equipo, donde pusimos todo sobre la mesa e incluso surgieron cosas nuevas”, explicó, dejando claro que trata siempre de ver ese lado en las derrotas.

CANSANCIO

Con el objetivo de reconquistar Barcelona, Alcaraz no escondió que la fatiga pesa, aunque se mostró muy consciente de estar controlando y cuidando su cuerpo al detalle. “Hay que ir día a día. No sé si llegaré a rondas finales o si durarán mucho los partidos. Escucharé a mi cuerpo y a mi equipo y tomaré siempre la mejor decisión”, explicó.

Todo para no repetir la lesión del año pasado, que le dejó sin opciones en la final ante Holger Rune y que le impidió viajar después a Madrid. “El año pasado venía cansado, pero sin molestias. El tenis es impredecible. Vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, evitar cualquier dolor y estar en Madrid y en los próximos torneos”, concluyó.

Día a día y partido a partido con su debut en Barcelona ya en la cabeza y el objetivo de recuperar el número uno como motivación extra. "La batalla con Jannik es muy bonita. Poder recuperar el número uno es una motivación más" terminó.