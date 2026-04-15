Alcaraz y el dilema eterno de Barcelona: "Esta semana me tocaría descansar"

Susto de muerte el que Carlos Alcaraz protagonizó este martes en su debut en el Barcelona Open, cuando pidió la asistencia del fisio por unos problemas en su antebrazo derecho. Pese a que pudo completar el partido y alcanzar la victoria, el murciano no escondió que la fatiga le pesa en medio de una de las giras más exigentes del año.

Ya lo confesó a su llegada a Barcelona, donde apenas 24 horas después de la final de Montecarlo explicó que estaba al límite físicamente. Pese a ello, se presentó en el RCTB-1899 con la sonrisa de un niño que regresa a uno de sus lugares predilectos. Y es que Carlitos tiene grandes recuerdos en Barcelona y siempre apuesta por venir a la cita.

Eso sí, sabe a la perfección que, con el calendario en la mano, no es la mejor decisión. “No tengo miedo a decir que esta es la semana que toca descansar. Tenemos el Masters 1000 de Montecarlo antes y después Madrid y Roma antes de Roland Garros, pero Barcelona siempre es un lugar especial para mí”, explicó a Movistar Plus+ tras el partido.

Desde que la ATP apostó por hacer la mayoría de los Masters 1000 de dos semanas con el objetivo de meter a más jugadores en el cuadro, la cita de Barcelona ha quedado situada en un lugar muy delicado del calendario.

AMENAZADO POR EL CALENDARIO

Justo después del Masters 1000 de Montecarlo y antes de los torneos de Madrid y Roma, que exigen dos semanas de competición cada uno. Sobre ello habló también sin tapujos en rueda de prensa.

Alcaraz en rueda de prensa en Barcelona / EFE

“Siempre he defendido los torneos de una semana y me quedo con ello. Si Madrid fuera de una semana, la siguiente la tendría libre. Además, ya se vio en Montecarlo que en estos torneos desde los primeros días se ven partidos de un gran nivel”, explicó sobre el asunto.

Sea como sea, el murciano tiene claro que Barcelona seguirá marcada en rojo como una de las citas imperdibles si el cuerpo se lo permite, aunque ya sufrió las consecuencias el año pasado, cuando se lesionó en la final ante Holger Rune y se quedó sin poder asistir a Madrid.

MONTECARLO, LA CLAVE

Pero más allá de mirar a Madrid o Barcelona, la clave de todo recae en la participación en el Masters 1000 de Montecarlo. Una cita que en sus primeros años optó por no jugar y que le permitió afrontar con garantías las dos citas en territorio español, consiguiendo el doblete en 2022 y 2023.

Tanto el año pasado como este, Alcaraz acudió antes de ello a Montecarlo, condicionado por el mal resultado en Miami. De hecho, ya explicó Samu López en una entrevista que, de haber llegado más lejos en el torneo de Miami, habrían optado por prescindir de Montecarlo.

Con la primera cita del calendario de tierra batida en su hoja de ruta, sus prestaciones se complican en Barcelona y Madrid, teniendo que llevar su físico al límite, más aún con Jannik Sinner en la ecuación y un partido como el del pasado domingo.

Sea como sea, Alcaraz tiene claro que su amor por Barcelona pasa, por el momento, por delante de todo. Aunque un revés físico en esta edición podría hacer cambiar los planes para el futuro: bien en la propia cita, o bien en su participación en Montecarlo.