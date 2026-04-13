Barcelona Open de tenis hoy en directo: Partidos y resultados en vivo del ATP 500 de Barcelona hoy

YA EN JUEGO

Se juega ya en el Barcelona Open con Moutet y Buse en busca del primer billete para la segunda ronda en el cuadro individual.

En el segundo turno, será momento para uno de los grandes tenistas presentes en la edición como Jack Draper.

El británico es junto a De Miñaur el potencial rival para 'semis' de Carlos Alcaraz.