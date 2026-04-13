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Barcelona Open de tenis hoy en directo: Partidos y resultados en vivo del ATP 500 de Barcelona hoy

Sigue en directo la jornada de hoy, lunes 13 de abril, en el Barcelona Open Banc Sabadell

Rafa Jódar presente en el sorteo del cuadro del BCN Open

Rafa Jódar presente en el sorteo del cuadro del BCN Open / Barcelona Open

Albert Briva

Iker Kind

Última hora y resultados en vivo de la primera jornada del Barcelona Open Banc Sabadell de tenis.

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