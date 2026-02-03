TENIS
El Barcelona Open confirma a su tercer top-10, Alex de Miñaur
El australiano, ganador de diez títulos y número 6 del ranking ATP, jugará el torneo por sexto año consecutivo
SPORT
El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó se va perfilando, otra vez, como uno de los torneos ATP 500 más potentes del mundo con la suma de otro top-10 más a la nómina de estrellas para la edición de este 2026, Alex de Miñaur.
El tenista australiano de 26 años se mantiene fiel a su cita anual con Barcelona y confirmó su sexta participación consecutiva en un torneo en el que se quedó a las puertas de la final en 2022, cuando cedió en tres sets ante Carlos Alcaraz.
Precisamente, el murciano volverá a ser el cabeza de cartel de una edición número 73 que también contará con Felix Auger-Aliassime.
Alex de Miñaur es uno de los jugadores más sólidos de los últimos años, consolidado en el top-10 y con diez títulos en su palmarés de 19 finales disputadas.
Nació en Australia, pero se crio en España, donde llegó a la edad de cinco años, y su juego se adapta de maravilla sobre tierra batida.
