Tenis
Barcelona apuesta por las dos grandes joyas del tenis español
Martín Landaluce ha recibido la última wild card de la organización para disputar la próxima semana el Barcelona Open
El Barcelona Open ha entregado este viernes la última invitación pendiente para disputar el torneo que arranca la próxima semana con grandes nombres como Carlos Alcaraz, finalista el curso pasado, en el cartel.
Al murciano se unirán también dos de las grandes promesas del tenis nacional. Tras confirmar hace unos días la invitación para Rafa Jóder, la organización del ATP 500 barcelonés ha confirmado que la última 'wild card' en juego será para Martín Landaluce, que entrará directamente al cuadro principal.
El jugador madrileño, de tan solo 20 años, es una de las sensaciones del circuito y llega a Barcelona después de firmar una gran actuación en el Miami Open, donde alcanzó los cuartos de final, una ronda en la que fue eliminado por el checo Jiří Lehečka, aunque por el camino eliminó a nombres de entidad como Sebastian Korda o Karen Khachanov.
En las semanas previas a la gira de tierra, Landaluce se preparó durante algunos días junto a Carlos Alcaraz en Murcia.
Cuadro de nivel
El cartel del Barcelona Open, como es habitual, cuenta con varios ATP para esta edición, además de Alcaraz. En la lista se encuentran Lorenzo Musetti (5), Alex de Miñaur (6) y Felix Auger-Aliassime.
Además, estarán en liza otros habituales del torneo como Jaume Munar, Alejandro Davidovich, Karen Khachanov o Andrey Rublev, además del veterano Wawrinka que disputa ya su última temporada.
La gran ausencia será la del campeón de 2025, Holger Rune, quien se encuentra en proceso de recuperación de una grave lesión. Además, es duda Casper Ruud, otro de los habituales, que abandonó lesionado su partido del Masters 1.000 de Montecarlo.
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