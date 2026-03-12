Banco Sabadell, 20 años impulsando el mejor tenis desde Barcelona

El acuerdo llega en vísperas de la 73ª edición del torneo, que se disputará del 11 al 19 de abril en las pistas del RCTB-1899 y que volverá a reunir a grandes nombres del circuito como Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Alex de Minaur o Felix Auger-Aliassime.

Desde 2008, Banco Sabadell es el patrocinador principal del torneo barcelonés, una relación que ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en una pieza clave del desarrollo del evento. Con este nuevo acuerdo -prorrogable incluso un año más- la colaboración alcanzará dos décadas completas. Por su parte, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, destacó el valor simbólico de esta continuidad. “Es un orgullo renovar nuestro compromiso con el Barcelona Open Banc Sabadell, un evento deportivo con el que compartimos valores y a través del cual seguimos acompañando a la ciudad de Barcelona”, señaló. En la misma línea se expresó Xavier Pujol, CEO del torneo y vicepresidente primero del RCTB-1899, quien subrayó que la continuidad del patrocinio permite consolidar al Godó como una de las citas de referencia en el calendario ATP 500 y como un acontecimiento deportivo, social y económico clave para la ciudad.

Un torneo con historia… y anécdotas

La renovación se ha acompañado de un vídeo con tono evocador que recuerda que 73 años de historia dan para mucho. “En setenta y tres años te pueden pasar muchas cosas. Al Trofeo Conde de Godó también”, arranca la pieza.

Entre las curiosidades que repasa aparecen dos de las anécdotas más recordadas del torneo: la edición en la que hubo que trasladar la competición al Palacio de los Deportes a última hora y el momento en el que los organizadores estuvieron pendientes de recibir un telegrama del ejército para que Manolo Santana pudiese jugar. Son historias que forman parte del ADN del Godó y que ayudan a explicar su carácter especial dentro del circuito.

Desde 2008 Banco Sabadell patrocina el torneo y pasamos a formar parte de esa historia, recuerda el vídeo, antes de mirar al futuro, seguiremos caminando juntos

Porque más allá del nombre —Trofeo Conde de Godó o Barcelona Open Banc Sabadell— el mensaje es claro: la historia del torneo seguirá escribiéndose de forma conjunta. Y, muy pronto, banco y torneo celebrarán veinte años de una alianza histórica en el deporte español.