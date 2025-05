Badosa está de vuelta... con duelo estelar

Paula Badosa está de vuelta. La tenista española regresará a la acción en Roma tras casi dos meses alejada de las pistas por la nueva lesión en la espalda que sufrió el pasado mes de marzo en el torneo de Miami.

El calvario de las lesiones ha vuelto a azotar a una Badosa que cuajó un inicio de año espectacular con la consecución de las primeras semifinales de un Grand Slam de su carrera. En Australia, la española desplegó su mejor versión, ilusionando con la vuelta de su mejor versión, con la que mostró estar preparada para cualquier cosa.

"Lo intenté hasta el final, pero si me levanto con dolor… ¿qué hago? Si juego aquí me hago más daño, eso significa que ya no se soluciona con una infiltración, igual me toca estar parada dos meses más, entonces ya no me veis hasta el US Open" explicó recientemente la propia Badosa, que desde su lesión en Miami se ha visto obligada a renunciar a varios torneos, entre ellos el Mutua Madrid Open.

En Roma espera poder volver a competir en plenitud de condiciones en un estreno que no será nada fácil. Su rival será ni más ni menos que Naomi Osaka. La japonesa, campeona de cuatro Grand Slams, superó la primera ronda del torneo tras vencer a Sara Errani y demostrar que vive su mejor momento sobre tierra batida.

La actual número 48 del mundo llega a la capital italiana tras alzarse con su primer título sobre arcilla, al levantar el título de Saint Malo la pasada semana.

Sin duda, un debut más complicado imposible para una Badosa que deberá emplear su 100% desde buen inicio para poder derrotar a Osaka.

UN TORNEO CONOCIDO

Badosa conoce bien el torneo. El pasado año alcanzó los octavos, cayendo ante Coco Gauff en tres sets muy disputados (5-7, 6-4, 6-1). Aquella semana le permitió recuperar sensaciones tras otro parón físico. Este 2025, el guion se repite: sin ritmo, sin presión y con la espalda como gran incógnita, aterriza en Roma sabiendo que cada punto será una prueba de resistencia.

No será fácil. La parte alta del cuadro femenino es una jungla: Swiatek, Keys, Gauff, Sabalenka, Rybakina, Kostyuk… todas llegan con mejor rodaje. Pero Badosa, cuando está bien, es capaz de competir con cualquiera en arcilla.

Si encuentra ritmo y confianza, Roland Garros podría dejar de ser un sueño lejano para convertirse, de nuevo, en un objetivo alcanzable.