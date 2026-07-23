Badosa vuela en el ranking: 60 puestos ganados en apenas un mes

Paula Badosa mantiene su espectacular momento de forma. La tenista española se clasificó este jueves para los cuartos de final del WTA 250 de Hamburgo tras imponerse con autoridad a la tercera cabeza de serie, la húngara Panna Udvardy, por 6-4 y 6-1 en apenas una hora y cuarto de partido.

La catalana firmó un encuentro muy sólido para sumar su undécima victoria en los últimos doce partidos, una racha que confirma su recuperación y la consolida como una de las jugadoras más en forma del circuito en este tramo de la temporada.

Badosa debuta con victoria en Hamburgo / X

La victoria tiene también un importante premio en la clasificación mundial. Tras regresar esta semana al Top 100, Badosa tiene asegurado ascender hasta el puesto 82 del ranking WTA, aunque todavía puede seguir ganando posiciones si mantiene su recorrido en el torneo alemán.

Udvardy, actual número 71 del mundo, tampoco pudo frenar a la española, que ya la había derrotado hace apenas unos días en los cuartos de final del WTA 250 de Iasi, confirmando así su superioridad en este enfrentamiento.

REVANCHA

El siguiente obstáculo de Badosa será la egipcia Mayar Sherif, en un duelo con sabor a revancha.

Ambas se enfrentaron el pasado lunes en la final del torneo de Iasi, un partido que terminó de forma prematura cuando la española tuvo que retirarse por problemas físicos con la africana muy cerca de conquistar el título.

Sherif alcanzó los cuartos de final tras superar con solvencia a la francesa Elsa Jacquemot por 6-2 y 6-3, por lo que volverá a cruzarse en el camino de una Badosa que llega lanzada y con la oportunidad de tomarse la revancha deportiva apenas unos días después.

La jornada no dejó pleno de victorias para el tenis español. Leyre Romero quedó eliminada en los octavos de final tras caer frente a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 7-6(3), 3-6 y 6-2, después de un intenso encuentro de dos horas y 42 minutos.