TENIS
Badosa - Udvardy: a qué hora y dónde ver el partido de octavos del WTA de Hamburgo por TV y en directo
A qué hora juega Paula Badosa contra Panna Udvardy en el WTA 250 de Hamburgo y en qué canal ver el partido por TV desde España
Paula Badosa continúa su ascenso en el ranking con un nuevo desafío en el WTA 250 de Hamburgo. Después de superar su estreno contra la polaca Katarzyna Kawa (5-7, 4-6), la española se medirá en octavos a la tenista húngara Panna Udvardy en busca de seguir avanzando en el torneo alemán.
El encuentro se presenta como una buena oportunidad para que Badosa continúe sumando ritmo y confianza sobre la tierra batida de Hamburgo. La catalana tratará de aprovechar su potencia desde el fondo de la pista y su experiencia en el circuito para tomar el control del partido, mientras que intenta imponer su juego ante una rival que exigirá máxima concentración desde el primer punto.
Su próximo reto en Hamburgo será contra la búlgara Panna Udvardy, tercera cabeza de serie del WTA 250 de Hamburgo. Badosa parece haberse sacado la espina clavada tras tener que retirarse de la final del Iasi Open y está encontrando sobre la tierra batida alemana su mejor estado de forma una vez más.
A qué hora juega Badosa contra Udvardy en el WTA 250 de Hamburgo
Paula Badosa disputará los octavos de final del WTA 250 de Hamburgo contra la húngara Panna Udvardy este jueves 23 de julio en un horario todavía por determinar.
Dónde ver por TV y en directo el Badosa-Udvardy del WTA 250 de Hamburgo
En España, el partido entre Paula Badosa y Panna Udvardy del WTA 250 de Hamburgo se podrá ver en directo a través de WTA TV y Tennis Channel.
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