Badosa: "Tengo la tendencia a ser autodestructiva"

Paula Badosa está de vuelta tras un nuevo parón en su carrera por culpa de las lesiones y lo hace al frente del equipo español en busca de la sexta corona de la Billie Jean King Cup. Primera espada del equipo español, buscará en Shenzen volver por todo lo alto, con el primer paso de superar este miércoles la eliminatoria ante Ucrania.

Desde allí, Badosa atendió el programa El Larguero de la Cadena SER, donde explicó su estado actual tanto físico como mental después de un nuevo revés en su camino. El gran inicio de año se vio nuevamente frustrado por culpa de las lesiones, aunque asegura estar lista para volver a recuperar su nivel anterior y disfrutar del tenis en su máximo esplendor.

"Tengo cero dolor y me estoy sintiendo bastante positiva" aseguró antes de la eliminatoria de cuartos de final que afronta con la máxima ilusión. Lo que me salva, y siempre lo digo, es que me encanta el tenis. Eso me hace tener esa pasión de volver con las mismas ganas o incluso más".

Sobre su actual estado de salud. "Estoy muy bien. Tengo cero dolor con la lesión y me estoy sintiendo bastante positiva de cara al 'feedback' que estoy teniendo en pista. Llevo un tiempo sin competir, pero al menos estoy con ganas que es lo más importante".

Sus recientes ausencias en pista. "Sinceramente, no me esperaba para nada tener otro año complicado con lesiones. Después de lo duro que fue volver y estar entre las mejores, caer de nuevo así ha sido un golpe fuerte para mí. Estos dos meses han sido duros".

Badosa, entrenando con Carla Suárez / RFET

El aspecto mental. "Lo he trabajado mucho, sobre todo estas últimas semanas. Al principio me recuperé a mí misma porque después de Wimbledon pasé semanas muy difíciles. Fue complicado de gestionar e iba un poco perdida. Lo que me salva, y siempre lo digo, es que me encanta el tenis. Eso me hace tener esa pasión de volver con las mismas ganas o incluso más. Estas semanas he estado viéndome a mí jugar para ver cómo lo hacía a principio de año, hace dos, hace un mes... Ver qué podía hacer diferente ahora. Me alegraba escucharme así porque la pasión siempre va a estar ahí para salvarme de estos calvarios de lesiones".

Tengo la tendencia a ser autodestructiva y ver siempre lo negativo Paula Badosa

Fortaleza mental. "Tengo la tendencia a ser autodestructiva y ver siempre lo negativo. Siempre estar tirándote abajo y, en este tiempo, trabajando y aprendiendo a valorarme, ha hecho que me vea desde fuera y ver que hago muchas cosas bien. Me he recuperado como persona y también como tenista. Es cierto que se te va la confianza, pero intento no perderla demasiado para que no cueste tanto mi regreso".

Posible retirada del tenis. "Traté de llevarle la contraria a los médicos. Siempre he dicho que me quiero retirar sabiendo que he dado el cien por cien en todo, que no me pueda arrepentir de nada. Si con la espalda tengo que apretar, lo haré y buscaré todas las soluciones. Volveremos a levantarnos y a salir de ello. El llevar la contraria forma parte de mi gen competitivo".

Su futuro más cercano. "Quiero jugar muchos más años, aunque no sé los que sean. Mínimo, cuatro años más, así que solo pido tener ahora un año constante. Con eso quiero conseguir estar arriba y tengo fe para ello. Me da un poco de pena que me hayan parado las lesiones porque mentalmente me veo en el mejor momento de mi carrera. Con los años vas madurando y mejorando, así que si me respetan las lesiones, la combinación de ambas cosas haría que tuviera más opciones".

Badosa, durante su partido / EFE

Opciones de España en la BJKC. "Hay muy buen ambiente. Tengo muy buena relación con Carla (Suárez), es una compañera y una amiga porque hablamos constantemente. Me conoce más que nadie porque me vio crecer y es muy bueno. Con las demás compañeras también. Jessica (Bouzas) está haciendo un gran año y tengo muy buena energía con ella".

Sexto Grand Slam de Carlos Alcaraz. "Es una locura. A mí me encanta la energía que tiene y que pone en los partidos. Su carisma, su manera de jugar, de gestionar... Te tiene enganchado viéndolo y me da unos buenos recuerdos a la época de Rafa. Tenemos muchísima suerte de tener a alguien así".