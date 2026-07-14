TENIS
Badosa suma y sigue: Debut con victoria en Iasi y paso de gigante al US Open
La tenista de Begur supera sin problemas la primera ronda en Iasi y se queda a tres pasos de su gran objetivo esta semana
Paula Badosa inició su importante andadura en Iasi (Rumanía) con una victoria que certifica su gran estado de forma. Tras conquistar hace apenas unos días el título en Bastad, la tenista de Begur superó a la ucraniana Kalinina (6-3 y 6-1) en la primera ronda de un torneo que debe determinar se podrá estar en el cuadro final del US Open.
El triunfo en tierras suecas parece haber despertado toda la confianza que le faltaba a la española, que ahora en segunda ronda se medirá a la rusa Ibragimov, número 275 del mundo.
La victoria supone un nuevo empujón para Paula en el ranking, subiendo ya hasta el puesto 111 y quedándose a 68 puntos del Top 100, que da acceso directo al US Open. Para ello, la tarea de la española en Iasi es clara; conseguir llegar la final.
A tres pasos de ello, la tenista español sigue lanzada en un momento crucial de la temporada para sus intereses, con la gira americana a la vuelta de la esquina y con la oportunidad de poder seguir sumando triunfos que la acerquen a los cuadros principales de los torneos.
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El primer set fue el tramo más igualado del encuentro. La española consiguió imponer su juego al resto y, pese a ceder también su servicio en una ocasión, logró dos roturas que le permitieron tomar el control y cerrar la manga por 6-3.
La superioridad de la española fue mucho más evidente a partir del inicio del segundo parcial. Badosa elevó el nivel desde el fondo de la pista y castigó constantemente el servicio de Kalinina para conseguir tres roturas y encarrilar definitivamente el encuentro.
La ucraniana apenas pudo encontrar soluciones ante el dominio de la española, que cerró la segunda manga con un contundente 6-1 y certificó su clasificación para los octavos de final.
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