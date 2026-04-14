Badosa sufre una remontada épica y se despide de Roland Garros por la vía directa

Paula Badosa tampoco pudo sumar una victoria en su debut en el torneo de Stuttgart, aunque esta vez fue de la manera más dura posible. La española tenía el partido bajo control con el 6-2 y 4-1 que figuraba en el marcador, una ventaja que no pudo confirmar.

Además, dispuso de varias bolas para colocar el 5-1 en el segundo set, algo que no sucedió y que la acabó llevando, paso a paso, a un nuevo revés que se suma a que ya es oficial que deberá pasar por la fase previa de Roland Garros.

Como número 103 del mundo, no ha podido conseguir los puntos necesarios para entrar en las posiciones que dan acceso al cuadro final.

Toca seguir remando para una Paula Badosa que ahora tiene por delante una invitación para jugar el Mutua Madrid Open, una opción para poder sumar y avanzar mucho en el ranking, con el objetivo de acceder a cuadros mucho mejores en sus próximos torneos.

DE MÁS A MENOS

Badosa, todavía 106 del ranking WTA, llegaba a Stuttgart después de caer eliminada en primera ronda del torneo de Linz contra la jovencísima Lilli Tagger.

Aun así, empezó el encuentro contra Eva Lys con paso firme. Le quitó la ventaja de saque a la alemana en el primer juego y se llevó el set por un contundente 2-6 en apenas 33 minutos. La segunda manga arrancó de la misma manera, con dos roturas de saque en los primeros cinco juegos para la española (1-4).

Entonces se torció todo para Badosa. Cuando sacaba para ponerse 1-5 y dejar el encuentro visto para sentencia, se colocó 15-40, pero Lys resistió, igualó el marcador y acabó llevándose el juego. Del 1-4 se pasó al 5-4 en pocos minutos, y la alemana ganó el segundo set por 7-5.

Los minutos entre la segunda y la tercera manga estuvieron marcados por las dudas de Badosa, quien decía a su equipo que no podía seguir, al borde de las lágrimas y muy afectada a nivel mental. Aun así, empezó el tercer set rompiendo el servicio de Lys, pero su alegría duró poco.

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La alemana presentó batalla en una manga muy igualada que se decidió en el último momento con un 6-4 favorable a la tenista local. Badosa, por su parte, continúa su periplo por la temporada de tierra batida, superficie en la que solo ha ganado dos encuentros este 2026 (ambos en el torneo de Charleston).