Badosa - Siniakova: Horario y dónde ver por TV en el WTA 1.000 de Dubái

Paula Badosa está de vuelta. Después de un inicio de temporada realmente complicado para la española, que todavía acusa las dolencias físicas de finales del año pasado, la tenista pone su foco de atención en el WTA 1.000 de Dubái, una oportunidad única para recuperar las buenas sensaciones siempre que el cuerpo se lo permita.

La española llega a Dubái, donde tiene su residencia desde 2022, tras tener que retirarse del WTA de Doha y encadenar duras derrotas en las primeras rondas de Abu Dhabi, Brisbaine, Adelaida y el Open de Australia. Son solo dos victorias para Paula en lo que llevamos de 2026, condicionadas por las dolencias físicas que arrastra Badosa desde que hace tiempo y que le hicieron perderse el último tramo de la pasada temporada.

Badosa en Brisbane / AP

En Dubái, donde no estarán ni Aryna Sabalenka ni Iga Swiatek, la española tiene una buena oportunidad para recuperar sensaciones. Debutará en el torneo dubaití contra la checa Katerina Siniakova y con vistas puestas en segunda ronda, donde aparecería la ucraniana Elina Svitolina, semifinalista del último Open de Australia.

¿A qué hora juega Paula Badosa contra Siniakova el partido del WTA 1.000 de Dubái?

Paula Badosa jugará el partido de primera ronda del WTA 1.000 de Dubái contra Katerina Siniakova este lunes 16 de febrero en el último turno de la Pista 1 en un horario cercano a las 14:00 horas (CET). El encuentro de la española será el que preceda al de Jelena Ostapenko-Anna Kalinskaya, programado para disputarse no antes de las 12:00 horas (CET).

¿Dónde ver a Paula Badosa en el WTA 1.000 de Dubái?

En España, el encuentro entre Paula Badosa y Katerina Siniakova se podrá seguir en directo a través de WTA TV y Tennis Chanel.

En SPORT les ofreceremos una amplia cobertura del WTA 1.000 de Dubái con especial atención a la participación de Paula Badosa en el torneo dubaití.