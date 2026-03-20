Badosa se sincera: "Verme donde estoy es duro"

Paula Badosa ya está en segunda ronda del WTA 1000 de Miami, un paso que va mucho más allá del resultado para una jugadora que, poco a poco, empieza a recuperar sensaciones tras meses muy complicados. La española, ahora en el puesto 100 del ranking, logró superar a Aliaksandra Sasnovich por 7-5 y 6-3 y encadena así una dinámica positiva que no encontraba desde hace tiempo.

El triunfo en Florida confirma la línea que ya dejó ver en Austin, donde alcanzó las semifinales tras sumar tres victorias consecutivas. Allí, más allá del resultado, la gran noticia fue que su físico respondió en una exigencia que hacía tiempo no podía sostener.

Tras el partido en Miami, la propia Badosa puso el foco precisamente en ese aspecto, clave en su proceso de recuperación. “Creo que manejar las emociones, la tensión y el estrés de la primera ronda nunca es fácil. Necesitaba eso, especialmente para mi cuerpo”, explicó.

La catalana reconoció que el paso por Austin fue fundamental para volver a confiar en su físico. “Jugar cuatro partidos seguidos sin día de descanso y ver que mi cuerpo aguantaba día tras día, incluso después del cuarto, fue duro. Pero creo que debo poner a mi cuerpo en este tipo de situaciones”, señaló.

Una dinámica que refleja bien el proceso que ha tenido que atravesar en los últimos meses. “Tuve que parar y volver, parar y volver de nuevo, para recuperar ese ritmo”, añadió.

La ex número dos del mundo admitió también que su cuerpo ya no responde igual que antes, lo que le obliga a adaptarse. “Mi cuerpo reacciona lo mejor que puede. Por supuesto, no es como antes. Debo intentar encontrar soluciones, quizás jugando un poco diferente, pero es difícil cambiar mi juego”, explicó.

UN AÑO DIFÍCIL

Más allá del plano físico, Badosa también se abrió sobre el impacto emocional de este último año, marcado por las lesiones y la pérdida de posiciones en el ranking.

Badosa en Austin / X

“Ha sido brutal y muy duro para mí. No esperaba lesionarme de nuevo y ahora verme donde estoy es complicado”, confesó.

La española recordó además el contraste con su situación reciente en el circuito. “Hace unos seis meses estaba en el top 10 y ahora estoy fuera del top 100. Es una situación difícil, especialmente a nivel emocional”, concluyó.

Ahora, en Miami, tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo cuando se enfrente a Iva Jovic en segunda ronda. Un partido más dentro de un proceso en el que el resultado empieza a ser importante, pero en el que las sensaciones, sobre todo físicas, siguen siendo la verdadera victoria.