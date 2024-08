Badosa sigue en modo 'top ten' y está en tercera ronda

Paula Badosa ya está en tercera ronda del US Open tras derrotar en dos sets (6-3, 7-5) a la estadounidense Taylor Townsend. La española volvió a exhibir un gran tenis, como lleva haciendo durante toda la gira norteamericana, y se acerca cada vez más a su mejor versión de 2022.

La española ya empezó incomodando el servicio de su rival, que pudo sacarlo adelante a duras penas para verse por delante en el marcador. Paula estuvo firme con su servicio para igualar y, antes del primer paso por los banquillos, logró romper el saque de Townsend y ponerse con ventaja en el primer set. Tras varias roturas en los últimos juegos, Badosa puso el 6-3 inicial.

El segundo set fue mucho más igualado. De hecho, el primer break llegó por parte de la americana en un momento decisivo. Townsend se colocó con 5-3 y servicio a favor, teniendo la oportunidad de empatar el duelo. Aun así, Badosa sacó su versión 'top ten' para no solo ganar el siguiente juego, sino ganar los siguientes cuatro y llevarse el partido.

Con esta victoria, Badosa ya consigue su mejor resultado en un US Open, ya que no logró superar la segunda ronda en las ediciones de 2021 y 2022. El año pasado, la española no pudo competir en el último Grand Slam del año por su grave lesión en la lumbar que la mantuvo apartada durante la temporada.

Badosa jugará el US Open... por partida doble

La española confirmó después del partido que también jugará el dobles mixto junto a su pareja, Stefanos Tsitsipas. "Lo confirmo. Ojalá juguemos mañana. Estamos deseando que llegue. Es realmente bonito compartir pista juntos. Pasamos tiempo fuera de la cancha, pero también dentro de ella. Es realmente especial en un Grand Slam. Es como un sueño hecho realidad. Le mando un saludo. Está pasando por momentos difíciles. Pero él es un campeón y siempre será un campeón".

La próxima rival de la barcelonesa será la rumana Elena-Gabriela Ruse, procedente de la 'qualy', que dio una de las grandes sorpresas de la jornada después de eliminar a la actual campeona de Wimbledon: Barbora Krejcikova. Paula tendrá una gran oportunidad de clasificarse para octavos de final.