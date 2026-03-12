TENIS
Badosa sigue recuperando su versión en Austin y ya está en cuartos
La española superó a la neozelandesa Sun y está a un triunfo de volver al Top 100
A Paula Badosa le está sentando bien su aventura en Austin. Después de caer a las primeras de cambio en Indian Wells, la tenista española optó por jugar el WTA 125 que se disputa en Austin, torneo de categoría menor que está puesto estratégicamente para no perder ritmo entre el torneo californiano y Miami.
Nada habitual en este tipo de torneos, Badosa apostó por bajar un peldaño en busca de recuperar sensaciones y coger ritmo competitivo, además de tratar de volver al Top 100. Los dos primeros ya están conseguidos y el tercero, a un solo paso.
Tras vencer a Lulu Sun en segunda ronda, Badosa ya está en los cuartos de final y con ello, a un solo triunfo de regresar entre las cien primeras del ranking.
En otro partido luchado como el de primera ronda, la española demostró que quiere luchar día a día para ir recuperando la versión que la devuelva a competir entre las mejores raquetas del circuito y se empleó a fondo para conseguir una nueva victoria.
Se impuso con solvencia en el primer set y remontó en el segundo un resultado muy adverso para acabar cerrando el triunfo en un peleado tie break final (6-1 y 7-6 (6)).
En cuartos se medirá a la austríaca Kraus, 107 del mundo, en un duelo inédito.
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: "El nuevo Philip Lahm"
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras sobre Hansi Flick: '¿Cómo te atreves a decir esto?
- Buenas noticias con Eric Garcia
- Lo que aprendimos del empate del Barça en Newcastle
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas
- El invento forzado de Flick en defensa, la mejor noticia en Newcastle