Badosa sigue de dulce y salva la nómina española en Brisbane

Paula Badosa ha vuelto con fuerza tras su retiro impuesto el curso pasado. La tenista de Begur ha vuelto a las pistas este mes de enero en el WTA de Brisbane donde ha mostrado estar en plena forma con una balsámica victoria en su debut. Tras arrancar con victoria en el cuadro de dobles junto a Aryna Sabalenka, la catalana repitió éxito superando con remontada en su estreno a la checa Marie Bouzkova (7-6, 4-6 y 6-2).

Badosa se queda como única representante española en el torneo, tras una jornada negra para la 'Armada'. El búlgaro Grigor Dimitrov venció con claridad a Pablo Carreño por 6-3 y 6-2, Alejandro Davidovich, segundo favorito, perdió también su encuentro de primera ronda contra el estadounidense Brandon Nakashima por 7-6 (4) y 6-4, y la número uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, no hizo concesiones ante Cristina Bucsa por 6-0 y 6-1.

Badosa y Bouzkova se habían enfrentado antes en cuatro ocasiones: Las Vegas 2017, Miami 2022, Washington 2024 y Estrasburgo 2025, todas ellas con victoria para la española, que tampoco cedió en el quinto duelo directo entre ambas, pese a entrar con mal pie. Tras arrancar con victoria en el dobles femenino, Badosa se presentaba al encuentro con buenas sensaciones pero encajó un break en el primer juego que le complicó las cosas, aunque no duró mucho la desventaja y Paula firmó el contrabreak al resto para volver a igualar el partido.

Con la checa muy seria sobre la pista, a Badosa le costó sacar sus turnos de saque adelante, aunque poco a poco fue tomando la medida al partido y llegó incluso a tener dos bolas de set que salvó su oponente. El parcial se acabó decidiendo en el tie-break a favor de una Bouzkova que se había mostrado más solida durante toda la manfa, con apenas 12 errores no forzados por los 26 de la tenista de Begur.

Momento de resurgir

Dispuesta a dar la vuelta al marcador, Badosa arrancó el segundo set con una marcha más, enfocada en conseguir un break que llegó ya en el quinto juego (2-3). Lanzada, de poco sirvió la resistencia de la checa, que levantó varios puntos de set antes de ceder para el 6-4 de la española.

La tanda definitiva también empezó bien para Badosa que, con una gran defensa, sumó el quiebre en el primer servicio de su rival, aunque no pudo consolidar la ventaja y cedió en su turno tras tres dobles faltas. El golpe noqueó a la catalana durante unos minutos pero la reacción llegó de la mejor manera posible: con cuatro juegos consecutivos para cerrar el partido con victoria (6-2).

Paula Badosa volverá a pista esta madrugada para disputar con Sabalenka un nuevo duelo del dobles femenino. Como rival tendrá a una compatriota, Cristina Bucsa, quien participa junto a la australiana Ellen Perez.

En el cuadro individual, Paula jugará el jueves en octavos contra la kazaja Elena Rybakina, que ganó a Shuai Zhang por 6-3 y 7-5.