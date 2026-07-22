Badosa sigue de dulce y ya mira al Top 50

Paula Badosa continúa confirmando que ha recuperado su mejor versión. Después de verse obligada a retirarse en la final del WTA 250 de Iasi por problemas de salud, la española dejó atrás cualquier duda sobre su estado y debutó con victoria en el WTA 250 de Hamburgo, donde superó a la polaca Katarzyna Kawa por 7-5 y 6-4 tras una hora y 54 minutos de partido.

El triunfo prolonga el excelente momento de la catalana, que ya acumula diez victorias en sus últimos once encuentros. Una racha que le ha permitido regresar al Top 100 del ranking WTA, asegurar su presencia en el cuadro principal del US Open 2026 y seguir escalando posiciones semana tras semana.

Badosa durante el torneo de Iasi / WTA

La victoria en Hamburgo también tiene consecuencias inmediatas en la clasificación mundial. Badosa asciende provisionalmente hasta el puesto 86 del ranking WTA, siete posiciones por encima de la que ocupaba al inicio del torneo.

Su siguiente rival será la húngara Panna Udvardy, a la que ya derrotó hace apenas unos días en los cuartos de final del torneo de Iasi. Si consigue volver a imponerse, la española escalaría hasta el número 82 del mundo.

Pero el gran premio está reservado para el final de la semana. Si Badosa conquista el título en Hamburgo, regresará al Top 50, situándose de forma provisional en el puesto 48 del ranking, un salto que confirmaría definitivamente su regreso a la élite del circuito.

SUBIENDO EL NIVEL

El objetivo de la española pasa ahora por mantener la línea de juego que viene mostrando durante el último mes. Aunque cayó en la primera ronda de Wimbledon, las sensaciones fueron positivas y ha sabido trasladarlas a la gira de tierra batida, donde conquistó el WTA 125 de Bastad, alcanzó la final en Iasi y ha comenzado con buen pie su participación en Hamburgo.

Tras este torneo llegará el momento de cambiar la tierra batida por la pista dura norteamericana, una superficie en la que Badosa guarda grandes recuerdos recientes. En 2024 conquistó el título en Washington, alcanzó las semifinales en Cincinnati y firmó unos meritorios cuartos de final en el US Open.

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Con las lesiones aparentemente bajo control y la confianza de nuevo por las nubes, Paula Badosa vuelve a demostrar que tiene nivel para competir de tú a tú con las mejores del circuito y aspirar, una vez más, a objetivos mucho más ambiciosos que hace apenas unas semanas.