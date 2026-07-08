Badosa sigue creciendo en Bastad: nueva victoria para soñar con el US Open

Paula Badosa ya está en cuartos de final de Bastad. La tenista catalana sigue dando pasos importantes en el torneo nórdico y escala posiciones en el ranking ATP. Sobre la tierra batida, está encontrando de nuevo buenas sensaciones y sueña con alcanzar el US Open, aunque todavía está lejos de poder clasificarse de manera directa para el cuadro principal.

Ante Emiliana Arango demostró que poco a poco va recuperando su versión (6-3, 6-2). Aunque el partido empezó igualado, Badosa fue encontrando los puntos débiles de su rival, que estaba claramente incómoda frente al ritmo que imponía la española. La solidez fue la base para hacer un gran partido y aprovechar todos los errores que acababa cometiendo la tenista colombiana.

Arango amenazó con igualar el set con 4-2 a favor de la española, pero Paula gestionó la situación con mucho carácter y salvó hasta tres bolas de break. Finalmente, acabaría aprovechando la única rotura de la manga para dar el primer paso en el partido (6-3). Estaba a gusto en pista, del mismo modo que había sucedido en la ronda anterior ante su compatriota Marina Bassols.

En el segundo set, Paula fue todavía más dominadora que en el anterior. Fue muy eficaz con su primer servicio (70% de puntos ganados) y fue claramente mejor que Arango en el resto. Ambas se rompieron mutuamente para seguir con el empate en el marcador (1-1), pero Badosa activó la marcha y encadenó dos roturas que le dieron una importante victoria.

Paula Badosa sueña con jugar el US Open / Rob Prange / AFP7 / Europa Press - Archivo

Badosa escala hasta la posición número 128 del mundo, con la posibilidad de plantarse en la 115 si es capaz de ganar el torneo. En caso de hacerlo, se acercaría al objetivo de entrar en el cuadro principal del US Open, sin la necesidad de hacer previa. Cabe recordar que la lista de entrada se cierra unas semanas antes de que dé inicio el evento neoyorquino.

Su próxima rival en el torneo de Bastad será la veterana Varvara Lepchenko. La estadounidense llega en buena forma después de cargarse a la segunda máxima favorita del torneo y conceder solo tres juegos. Tan solo se han enfrentado una vez ambas jugadoras y fue hace más de diez años, concretamente en 2015, cuando Lepchenko se impuso a la española en Seúl por 6-2 y 6-3. Badosa estaba empezando su carrera por aquel entonces. Ha llovido mucho desde aquel duelo.