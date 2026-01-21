Badosa - Selekhmeteva: horario y dónde ver la segunda ronda del Open de Australia 2026 por TV y en directo

Paula Badosa se enfrenta Oksana Selekhmeteva este jueves 22 de enero en la segunda ronda del Open Australia 2026. La tenista española vuelve a escena tras ganar de manera cómoda su debut ante la kazaja Zarina Diyas (6-2 y 6-4) y empezar con buen pie su andadura en el Grand Slam que le vio alcanzar las semifinales el año pasado.

Fue una buena primera demostración para Badosa en busca de recuperar su mejor versión tras un año 2025 marcado nuevamente por las lesiones, que la dejaron sin poder competir durante el tramo final de temporada.

Ahora, en busca de la tercera ronda, la española se medirá a la rusa Selekhmeteva, número 101 del ranking WTA. La tenista rusa superó a la alemana Seidel en la primera ronda (6-3, 3-6 y 6-0) en busca de alcanzar su mejor papel en un torneo Grand Slam.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, Badosa toparía ya con la primera gran piedra en el duro camino que le deparó el cuadro. Jessica Pegula, número 6 del mundo, bien podría ser su rival en tercera ronda si supera a su compatriota McCartney Kessler.

¿A qué hora juega Badosa contra Selekhmeteva en el Open de Australia 2026?

El partido entre Paula Badosa y Oksana Selekhmeteva, correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia 2026, se celebrará este jueves 22 de enero en el primer turno de la jornada en la pista 1573, a partir de la 01:00 horas de la madrugada en España.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz y Paula Badosa, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave.