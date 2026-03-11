Badosa salva un duro trance en su estreno en Austin

Paula Badosa se impuso a la rumana Elena-Gabriela Ruse, número 74 del ranking, por 2-6, 6-2 y 7-5 en su estreno en el WTA 125 de Austin. Un duelo en el que ninguna de las dos tenistas mostró su mejor nivel y en el que la de Begur se vio obligada a remontar tras perder el primer set.

Tras la eliminación en primera ronda de Indian Wells y con la necesidad de coger ritmo de cara a esta temporada que apenas acaba de comenzar, Paula Badosa tomó la decisión de cambiar su calendario. Sin esperar al WTA 1.00 de Miami de la próxima semana, la catalana se apuntó a este WTA 125 del que recibió una invitación de la organización. El objetivo es claro, sumar tiempo en pista aunque sea en torneos poco habituales para la tenista que habitualmente disputa torneos de categoría 500 y 1.000 y menos frecuentemente 200.

El torneo debía ser un reto cómodo para Badosa con un debut ante un Ruse contra la que tenía un balance de 2 victorias y una derrota en sus tres encuentros previos, el último de ellos en el pasado Roland Garros. Pero el partido no arrancó como estaba previsto y en el quinto juego, despues de unos primeros parciales igualados, la tenista rumana consiguió dos breaks consecutivos con los que decantó el primer set (6-2). Aún así, Badosa no bajó los brazos y tuvo contra las cuerdas a su rival en el octavo juego, en el que rozó la rotura.

Resurgir y caída

La tenista española fue incrementando al nivel y ya en el quinto juego dispuso de tres bolas de rotura. Ruse salvó las dos primeras pero a la tercera fue la vencida para una Badosa que tomaba ventaja en el parcial. Como hiciera su oponente en el primer parcial, Paula firmaba una segunda bola de quiebre que enviaba el partido a una tercera y definitiva manga.

La alegría va por barrios y tras ganar el set, Badosa se encontraba con un break en contra en el primer juego. Ruse se afianzaba y con su saque, su mejor arma durante el partido, se ponía con un peligroso 2-0. La de Begur consiguió igualar hasta el 2-2 dando paso a una fase del partido de breaks, contrabreaks y juegos largos, en la que ninguna de las dos parecía querer llevarse la victoria.

Finalmente fue Badosa la que tomó una mínima ventaja para poder cerrar el partido y acceder a la siguiente ronda del torneo texano.