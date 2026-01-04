Badosa y Sabalenka montan el 'show' en Brisbane

La amistad entre Paula Badosa y Aryna Sabalenka se hizo notar en Brisbane. 'Sabadosa' venció en su debut a la pareja formada por Samsonova y Zhang (7-6, 7-6) en un partido en el que reinó la diversión, pero también el buen juego. La gran noticia fue el nivel de la tenista catalana, que tendrá mucho que decir esta temporada en el circuito WTA si le respetan las lesiones.

Las dos amigas salieron a pista con el mismo vestido. Como si fueran gemelas. Haciendo un guiño a los colores típicos de Australia y con una sonrisa permanente en el rostro. Aunque fuera un encuentro oficial de un torneo, no se alejó del espectáculo de una exhibición. Y el público lo agradeció con aplausos. El partido duró alrededor de hora y 45 minutos, por lo que tuvieron tiempo para adaptarse a las condiciones.

"Siempre he estado al lado de Paula para lo que necesitara. Sé que va a volver a su mejor nivel", comentaba Aryna Sabalenka, número uno del mundo, sobre su compañera. Y es que Badosa lleva luchando durante un largo tiempo contra las lesiones, una lucha constante, pero también agotadora por momentos. Es por eso que la española decidió tomarse un tiempo hasta 2026.

"El Open de Australia 2025 fue muy especial para mí. Después de una pretemporada difícil, confirmó que todo el trabajo que había hecho, tanto física como mentalmente, estaba dando frutos. Me dio el impulso de confianza que necesitaba en ese momento. De cara a 2026, me siento más fuerte y segura. He tenido la mejor pretemporada de mi vida", comentó la catalana en una entrevista a 'AE World'.

Badosa debutará también en el cuadro individual este mismo lunes, poniéndose a prueba a sí misma y preparando una cita que afronta con ilusión: el Open de Australia. "Ha sido una pretemporada más larga de lo habitual, pero necesitaba esas semanas extra para reacondicionar mi cuerpo después de las lesiones de 2025", reconoció.

Junto a Sabalenka, volvió a las pistas de la manera más relajada posible. Se la vio suelta con el servicio, con el que logró varios puntos directos, y teniendo personalidad en los momentos clave. 'Sabadosa' jugará los cuartos de final y volverá a dar espectáculo contra la pareja formada por la australiana Ellen Perez y su compatriota Cristina Bucsa.